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藍彰化選將徵召爭議 鄭麗文：遺珠之憾「放下個人規畫」

記者鄭媁劉懿萱林銘翰劉明岩林宛諭／台北14日電
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國民黨13日舉行中常會，正式宣布徵召考紀會前主委魏平政（中）出戰彰化縣長選舉。（...
國民黨13日舉行中常會，正式宣布徵召考紀會前主委魏平政（中）出戰彰化縣長選舉。（記者曾吉松／攝影）

國民黨中常會昨天拍板徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長。國民黨主席鄭麗文表示，彰化是特殊選區，這次在結合地方黨部及地方領袖、提名小組等全盤考量後，完成徵召提名作業；選舉過程中有很多遺珠之憾，但所有人才，國民黨都不會忘記、都會重視，盼放下個人規畫，為大局共同努力奮鬥。

魏平政昨確定獲提名，新北市副市長劉和然、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田也到場力挺。人在歐洲參訪的縣長王惠美則表示，尊重黨中央決定。民進黨方面，已提名立委陳素月參選縣長。

但表態參選未果的國民黨立委謝衣鳯昨在廣播專訪批評黨中央不了解民意，且民調顯示魏平政落後民眾黨前立委蔡壁如，更差自己四、五個百分點，她自己才是藍白最能夠在彰化勝選的人。

至於是否脫黨參選？謝衣鳯說，這是假設性問題，國民黨跟以前有點不一樣，不僅沒有尊重她個人，也沒有問過她的看法，反而喜歡去問她的家人，如此不尊重她，那是否脫黨參選，就去問她的家人。對於蔡壁如也有意參選，她表達尊重，但認為應回歸藍白共同協商機制，相信民眾黨一定會有妥適的安排。

民眾黨主席黃國昌說，蔡壁如有向彰化縣黨部表達意願，民眾黨會開始進行內部評估作業，不過基於整體選戰考量，怎麼守住彰化才是最重要的事。

魏平政表示，謝衣鳯是他非常敬重的立委，感謝指教；他的民調現在低，不代表以後也會低，他會傾聽大家聲音，讓縣民有感，相信民調自然會上升。他強調，此時國民黨不能分裂，否則無法打贏這場選戰；他會用最大誠意，登門拜訪原本有意角逐的謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章三位黨內同志，尋求支持與合作。

民進黨 國民黨 鄭麗文

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