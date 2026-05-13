我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

新聞眼／捨棄興台良機 賴清德都不「會」？

記者 林新輝
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

美中領導人「川習會」即將登場。台灣屏息以待。

國家領導人或朝野政黨領袖的「會面」，是解決衝突、化解歧異、妥協共識的機會之窗。台灣外交處境艱難，致使政府在國際政治舞台上的機會之窗本就稀少，世界看見台灣憑的大都是民間軟實力。

可是對內，賴政府能做的事很多。去年大罷免雖然重挫賴清德總統的政治威信，卻給了賴總統與在野黨領袖對話的機會，可是他選擇關上這扇窗，索性都「不『會』」。錯失朝野和解共生的良機。

台灣目前的安全處境危險，美國、歐洲、日本知道，外國主流媒體知道，賴政府更是清楚，要不然他不會動用一切方法向人民販售「買武器保安全」的思維。

蔡英文與賴清德執政合計已10年，台灣花了2兆3440億(台幣，下同，約737億美元)跟美國買武器。賴總統提出1.25兆元特別國防預算條例，更是過去10年採購美國武器總經費的一半以上。

我們買到安全了嗎？美麗島電子報民調顯示，超過22%民眾願接受和平統一，換算有400多萬民眾不同意「買武器保安全」之說，賴政府不斷升高兩岸衝突，將人心推得更遠。

無獨有偶，CNN日前報導，政治不確定性，台灣民間正掀起辦第二本護照及資產外移的出走潮。關鍵出在民進黨把戰爭恐懼當成選舉動員語言與鬥爭工具，不斷強化各種恐嚇、對立的抗中牌，收割政治紅利，卻變相掏空台灣。

全世界都在為台海危機擔憂，唯一逆風而行的是賴政府，民進黨深信「亡國感意識」愈是植入人心，民進黨就愈能鞏固政權，中共是「境外敵對勢力」、三番兩次暗渡陳倉兩國論，挑釁、刺激中共。對賴政府而言，最亂時代亦是綠朝最好的時光。

中共武統與軍事威脅，我們不能視而不見，這道理藍白也懂，要不然也不會通過7800億元軍購案。我們也必須明白，戰爭的發生往往在意想不到的擦槍走火。危機四伏的時代，人民需要擁有「避戰」大智慧的領導人，賴政府目前用的戰略其實並非是一條100分的安全路線。

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平「鄭習會」，綠營罵她批她鬥她可以理解，但她至少向大陸傳達了「和平興台」也是台灣另一個民意。在謀「和平契機」這一點，鄭麗文做對了。

鄭麗文多次向賴清德喊話，她願意與總統「賴鄭會」，朝野可以交換意見，凝聚共識。藍綠雖然政治立場不同，至少「興台」是台灣人不會反對的願景。很遺憾，凱道總統府與八德路國民黨中央黨部的距離竟比月球還遠。

川習會在即，大陸已向美示警，中美應「扣好第一粒鈕扣」。川普是生意人，台灣繳了那麼多保護費，都不如「美國優先」，台灣仍換不到一張「護台平安」的保單。今日的局勢，台灣是中美關係的紅線，是人家身上衣服第一顆鈕扣，至於多數只有一本護照的人民，只能求天佑台灣。

川習會 賴清德 蔡英文

上一則

軍售暫緩？ 分析：川普秋季前不太會批准

下一則

淡江大橋通車祈福 交部未邀地方挨轟 「中央做了最壞示範」

延伸閱讀

大屋頂下／賴清德還要繼續做台獨塑膠嗎──國民黨要有理說得清

大屋頂下／賴清德還要繼續做台獨塑膠嗎──國民黨要有理說得清
北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能

北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能
鄭麗文接受彭博專訪表示 已請求訪美時能與川普見面

鄭麗文接受彭博專訪表示 已請求訪美時能與川普見面
川習會將登場 鄭麗文：盼美中共同為區域和平繁榮做貢獻

川習會將登場 鄭麗文：盼美中共同為區域和平繁榮做貢獻

熱門新聞

賴清德總統。（聯合報系資料照）

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

2026-05-11 08:10
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

2026-05-05 20:57
新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。(記者黃仲明／攝影)

機上違規通話罔顧飛安 姊妹返台途中爽聊LINE下場慘

2026-05-09 00:34

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父