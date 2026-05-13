新聞眼／捨棄興台良機 賴清德都不「會」？

賴清德總統。（本報資料照片）

美中領導人「川習會 」即將登場。台灣屏息以待。

國家領導人或朝野政黨領袖的「會面」，是解決衝突、化解歧異、妥協共識的機會之窗。台灣外交處境艱難，致使政府在國際政治舞台上的機會之窗本就稀少，世界看見台灣憑的大都是民間軟實力。

可是對內，賴政府能做的事很多。去年大罷免雖然重挫賴清德 總統的政治威信，卻給了賴總統與在野黨領袖對話的機會，可是他選擇關上這扇窗，索性都「不『會』」。錯失朝野和解共生的良機。

台灣目前的安全處境危險，美國、歐洲、日本知道，外國主流媒體知道，賴政府更是清楚，要不然他不會動用一切方法向人民販售「買武器保安全」的思維。

蔡英文 與賴清德執政合計已10年，台灣花了2兆3440億(台幣，下同，約737億美元)跟美國買武器。賴總統提出1.25兆元特別國防預算條例，更是過去10年採購美國武器總經費的一半以上。

我們買到安全了嗎？美麗島電子報民調顯示，超過22%民眾願接受和平統一，換算有400多萬民眾不同意「買武器保安全」之說，賴政府不斷升高兩岸衝突，將人心推得更遠。

無獨有偶，CNN日前報導，政治不確定性，台灣民間正掀起辦第二本護照及資產外移的出走潮。關鍵出在民進黨把戰爭恐懼當成選舉動員語言與鬥爭工具，不斷強化各種恐嚇、對立的抗中牌，收割政治紅利，卻變相掏空台灣。

全世界都在為台海危機擔憂，唯一逆風而行的是賴政府，民進黨深信「亡國感意識」愈是植入人心，民進黨就愈能鞏固政權，中共是「境外敵對勢力」、三番兩次暗渡陳倉兩國論，挑釁、刺激中共。對賴政府而言，最亂時代亦是綠朝最好的時光。

中共武統與軍事威脅，我們不能視而不見，這道理藍白也懂，要不然也不會通過7800億元軍購案。我們也必須明白，戰爭的發生往往在意想不到的擦槍走火。危機四伏的時代，人民需要擁有「避戰」大智慧的領導人，賴政府目前用的戰略其實並非是一條100分的安全路線。

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平「鄭習會」，綠營罵她批她鬥她可以理解，但她至少向大陸傳達了「和平興台」也是台灣另一個民意。在謀「和平契機」這一點，鄭麗文做對了。

鄭麗文多次向賴清德喊話，她願意與總統「賴鄭會」，朝野可以交換意見，凝聚共識。藍綠雖然政治立場不同，至少「興台」是台灣人不會反對的願景。很遺憾，凱道總統府與八德路國民黨中央黨部的距離竟比月球還遠。

川習會在即，大陸已向美示警，中美應「扣好第一粒鈕扣」。川普是生意人，台灣繳了那麼多保護費，都不如「美國優先」，台灣仍換不到一張「護台平安」的保單。今日的局勢，台灣是中美關係的紅線，是人家身上衣服第一顆鈕扣，至於多數只有一本護照的人民，只能求天佑台灣。