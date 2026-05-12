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沈伯洋選北市長 藍小雞點「一現象」曝操盤手

記者洪子凱／台北即時報導
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民進黨將在明天徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安連任之路，綠營議員大...
民進黨將在明天徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安連任之路，綠營議員大讚沈首都選舉帶來更多政策討論與城市願景的競爭。(本報資料照片)

民進黨將在明(13)天徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安連任之路，綠營議員大讚沈首都選舉帶來更多政策討論與城市願景的競爭，不過藍營小雞認為，近幾次看到沈伯洋跑行程都是由黨秘書長徐國勇帶著跑，諷刺徐是「老母雞」，更點出民進黨派沈出戰策略就是要鞏固基本盤跟大罷免支持者。

民進黨議員簡舒培表示，沈伯洋長期關注國安、民主防衛與公共議題，也展現出清楚的價值立場與論述能力，未來如果正式投入台北市長選戰，相信將為首都選舉帶來更多政策討論與城市願景的競爭。

簡舒培強調，市民期待看到的不只是政治攻防，而是誰能真正提出讓台北更進步、更安全、更宜居的方向，台北市需要的不只是會包裝聲量、操作形象的政治人物，而是一位願意直球面對問題、承擔責任、真正理解民主與城市治理的人，期待能有一場高品質城市競爭。

賴苡任表示，日前陪同中正萬華議員擬參選人郭音蘭掃街，巧遇沈伯洋和徐國勇，竟是由徐國勇帶著沈伯洋逐桌敬酒，他諷刺是「老母雞」帶著「母雞」敬酒，更點出日前松山廟宇祭典同樣也是沈帶著跑，「沒有人看過要選市長的人需要秘書長這樣陪的啦。」

賴苡任說，光是這個組合，就可以知道民進黨當前幫沈伯洋擬定策略，就是抓住綠營在台北深綠的基本盤跟大罷免的支持者。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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