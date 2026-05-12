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新聞眼／台特別預算浮濫化 衝擊財政、國防韌性

記者 賴昭穎
副總統蕭美琴曾表示軍購預算1.25兆元、分8年編列，每人平均6000多元；但未言...
副總統蕭美琴曾表示軍購預算1.25兆元、分8年編列，每人平均6000多元；但未言明是新增債務。（本報資料照片）

立法院6日讀通過規模7800億元台幣（下同）軍購特別條例，與行政院版的1.25兆元落差4700億元，傳出府院規畫再提出特別條例草案補救。蔡英文總統執政期間，「特別預算常態化」的問題已引發外界對政府財政健全的疑慮，而賴總統提出特別預算的次數和頻率更是前所未見，隨著政府的國防支出不斷膨脹，能提升多少國防韌性猶未可知，但可確定的是，政府的財政韌性將面臨嚴峻挑戰、甚至崩壞。

預算法第83條訂出4個允許行政院提出特別預算的情況，分別是國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事。考量兩岸軍事失衡的現況，政府投資國防、強化國安理應獲得朝野支持，但藍白立委通過的版本，按美方是否通過發價書決定預算編列進度，以買方而言不過是基本要求，對比綠營政治人物「不給錢，就扣上親中、反美帽子」的政治語言情勒，立委幫民眾看緊荷包更是為所當為。

在野立委大砍這次軍購預算匡列的金額只是第一步，接下來更應嚴審政院送出的特別預算草案，並非在野黨就是要扯執政黨後腿，而是這筆特別預算的經費來源，不是移用以前年度的歲計賸餘就是舉債，簡單說就是你我已繳的稅金或未來的負債。副總統蕭美琴日前推銷政院版軍購條例時，表示以預算1.25兆元、分8年編列來看，每人平均6000多元；但她沒說的是，這是民眾新增債務，根據國債鐘的最新統計，中央政府負債高達6兆3529億元，平均每人背債27.3萬元，民眾平均負債額已來到歷史相對高點。

尤其必須嚴肅面對的，是政府對特別預算的編列，已經從蔡政府的「常態化」惡化至賴政府的「浮濫化」，這對財政韌性的潛在衝擊不容小覷。若加上上周通過的軍購條例，這已是賴政府提出的第四個特別預算，數目和頻率堪稱是歷任政府之最。

特別預算一編再編，政府除了移用以前年度的歲計賸餘，就只能舉債。問題是，政府的歲計賸餘一度高達8000多億元，但因為特別預算需錢孔急，目前只剩8、900億元。由於舉債、歲計賸餘是政府融資調度財源的手段，如今歲計賸餘已到「阮囊羞澀」的程度，未來政府大概都只能靠舉債來籌措財源，也就是大量向子孫預支金錢，此舉除了弱化財政韌性，引發的代際不公情況也會日益惡化。

賴政府常將韌性國家掛嘴邊，但財政是庶政之母，一個財政韌性不強的國家，國防韌性也不可能好。更何況，台灣的安全不光是靠對美軍購可以得來，如果不能同時改善兩岸關係，花再多的保護費也難以減低兵凶戰危的恐懼感。

蔡英文

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