沈伯洋2天能除鼠患? 藍諷：認知戰大師可解決認知戰

民進黨立委沈伯洋。（記者陳正興／攝影）

民進黨 傳將派立委沈伯洋 選北市長，對於北市爆發「老鼠之亂」，同黨立委莊瑞雄說，找沈伯洋來當市長，鼠患兩天就解決掉。國民黨 北市港湖議員參選人陳冠安酸，莊委員這話倒也沒說錯，「找認知作戰大師來解決認知作戰，確實絕配。」

陳冠安說，首先，如果是沈伯洋當市長，綠營側翼就不會拿高雄老鼠的影片來「南鼠北送」，栽贓到台北來；綠營名嘴也不會聲稱要寄老鼠屍體到沈伯洋辦公室去。

「市府的數據、中央的官員都稱鼠患、漢他疫情並未嚴重，那為何鼠患討論層出不窮？」陳說，新台灣國策智庫的民調就顯示，鼠患嚴不嚴重的問題，深受意識形態所影響。因為政治立場越綠的群體，越認為鼠患嚴重，且只有泛綠民眾認為鼠患嚴重的比率是過半；其他政治立場者認為鼠患嚴重的比率都低於5成，中間選民更只有3成8。

陳提到，街頭出現老鼠，當然需要解決，但也絕不該過度喧染來做政治鬥爭。事實上，台北市的鼠類通報數從2月的258件，在啟動防治後，到4月已經下滑到76件，減幅7成；衛福部疾管署署長羅一鈞也說今年漢他病毒並未高於往年同期，呼籲民眾不用過度恐慌。

陳冠安提到，今天如果是沈伯洋當市長，相信泛綠群眾不用兩天，大概一夕之間就認為鼠患不嚴重。以此來看，那確實誠如莊瑞雄所言，問題就解決了。

「新台灣國策智庫」日前公布民調，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨出戰的綠委沈伯洋29.7%，另有17.4%無明確意見，近期台北爆出鼠患，民眾感受的嚴重程度，有49.2%認為嚴重、35.3%不嚴重、15.5%無明確意見，而認為最有能力解決鼠患的候選人，有39.4%認為蔣萬安最有能力解決，22.4%沈伯洋、29.4%無明確意見。

作家趙曉慧表示，蔣萬安民調已達天花板，沒有驚喜，以股票比喻，蔣是權值股「利多出盡」；反觀沈伯洋則屬於成長股，更有可塑性與新鮮感。蔣萬安回應指出，民調都是參考，「我們就是全力拚市政」，為市民爭取最大福祉。