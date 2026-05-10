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政院不排除提二次軍購 黃國昌：不該讓「綠友友」大撈一筆

記者林銘翰／台北10日電
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立法院會上周三讀通過軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）...
立法院會上周三讀通過軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）一起在立法院議場前致詞與合影，最後雙方特意握手。（記者蘇健忠／攝影）

立法院會上周三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額7800億元（台幣，下同，約249億美元），傳出府院高層研擬另提新特別條例。民眾黨主席黃國昌今天表示，提案本來就是行政部門的權利，「是否能夠說服國人與國會，這才是最重要的事情」，同時也不該讓綠友友藉此大撈一筆。

媒體報導，在野黨上周聯手通過軍購特別條例，金額遠比行政院版本少了4700億元，為了補足整體防衛體系所需關鍵戰力，府院高層積極規畫研擬特別條例，不排除另提無人機產業相關特別條例草案，目前尚未定案。

民眾黨上午舉辦「母親節寵愛媽咪」活動，針對行政院不排除另提軍購特別條例，黃國昌會前受訪時表示，提案本來就是行政部門的權利，「他們的提案是否能夠說服國人與國會，這才是最重要的事情」，國防產業是一件非常嚴肅的事情，不該讓綠友友藉此大撈一筆、發大財。

談及藍白兩黨共提7800億元軍購特別條例版本，黃國昌則說，過去跟國民黨主席鄭麗文的溝通非常順暢，「大家都是本於要強化台灣國防，也要看緊人民的納稅錢」，在野黨立委非常科學、務實、理性，按照發價書編列授權金額，「這個跟漫天喊價式的數字、只給抽象數字不講什麼依據，相信更能夠為台灣人民所接受。」

黃國昌也還原，其實在整個溝通過程當中，他們也都有聽到各方意見，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人，「大家提出來的意見，最後能夠匯集在一起，成為民眾黨跟國民黨的共提版本、凝聚成這樣的共識，我相信是一個最好的版本，也符合絕大多數國人朋友的期待。」

黃國昌指出，民進黨在整個過程玩盡兩面手法，一開始先是宣稱「1.25兆元一塊錢都不能少」，後來又私下跑來跟民眾黨溝通「再多給600億元就可以」，包括民進黨團總召蔡其昌、行政院高層都有傳遞類似消息，如今卻又開始鋪天蓋地，想要進行新一輪大內宣。

黃國昌表示，民眾黨要正告賴政府，做好監督把關的工作、看緊人民的荷包，本來就是在民主憲政的國家，身為國會應該有的具體作為。

黃國昌 民眾黨

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