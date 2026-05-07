批操作「安鼠之亂」賠北市國際形象 趙少康問沈伯洋：算不算認知戰？

中廣前董事長趙少康表示，平常最愛講「認知作戰」的沈伯洋，這算不算一種認知作戰？(取自趙少康臉書)

鼠患議題延燒。中廣前董事長趙少康 今表示，平常最愛講「認知作戰」的沈伯洋 ，這算不算一種認知作戰？民進黨 刻意做這種操作，不但沒有幫候選人加分，反而把台北市的國際形象一起賠進去。

趙少康表示，最近網路上突然一堆影片，狂洗台北鼠患大爆發，講得好像台北市快變成老鼠王國，甚至還有人稱這叫「安鼠之亂」，彷彿只要走在台北街頭，隨時都會被老鼠包圍，搞得台北市府如臨大敵。但事實真的是這樣嗎？

趙少康說，根據台北市環保局資料，今年一、二月因出現漢他病毒死亡案例時，老鼠出沒通報還有200多件，三月降到90件，四月更只剩70件左右，整體其實是下降的。就連中央衛福部長石崇良，也已經三度公開說明，台北目前狀況和去年同期相比，沒有明顯惡化趨勢。

趙少康表示，地方政府通報數字根本沒有暴增，連中央都出來澄清沒有疫情升溫。結果現在真正暴增的，反而是網路上的聲量。為什麼會這樣，就是因為年底要選舉了。民進黨在台北市現在連人選都還喬不定，只好先開始打「恐慌牌」。

趙少康說，民進黨真的很會選舉，永遠都能把一件原本正常存在的事情，操作成「國家危機」。有老鼠的城市很多，但民進黨側翼硬是可以把台北講成世界末日，好像全台灣只有台北有老鼠一樣。更惡劣的是，明明就是南部出現的老鼠，硬要扣成是台北市出現。這種「南鼠北送」，他請教，這次有機會代表民進黨參選台北市長、平常最愛講「認知作戰」的沈伯洋，這算不算一種認知作戰？還是只要對民進黨有利，就不叫認知作戰？

趙少康說，民進黨刻意做這種操作，不但沒有幫候選人加分，反而把台北市的國際形象一起賠進去。更離譜的是，居然還有網友揚言要把老鼠丟到王鴻薇服務處。政治搞到這樣，已經沒有人性，這種行為真的很不道德，也完全沒有下限。

趙少康也說，要說台北完全沒有老鼠，這根本不可能，全世界哪個大城市沒有老鼠問題。但重點是，到底有沒有惡化，就讓數據說話，不是靠網軍洗版、造謠帶風向，就能硬把台北講成「鼠城」。要解決這次台北市所謂的「鼠患」，最快的方法很簡單。如果明天就是投票日，相信這些突然冒出來的鼠患危機，大概投完票後，也會跟著一起消失。