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高市長民調 賴瑞隆領先柯志恩16.3個百分點 藍：該機構信用打問號

記者蔡晉宇／台北6日電
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高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆以47%，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%...
高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆以47%，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%。（本報資料照片）

「上報」昨天公布委託山水民意調查公司進行的最新民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點，另有22.3%受訪者尚未表態。國民黨發言人江怡臻表示，2022年時山水民調在投票前做出的調查與最終結果的落差極大，諷刺表示，該機構在信用上得打問號。

民調結果顯示，在看好度方面，賴瑞隆遙遙領先為60.2%，柯志恩則是19.6%；政黨傾向交叉分析結果，民進黨支持者有高達84.6%看好賴瑞隆，而國民黨支持者僅57.5%看好柯志恩；民眾黨支持者則有55%看好賴瑞隆、35.9%看好柯志恩，無政黨傾向者則為賴33%、柯13.2%。

賴瑞隆、柯志恩兩人在高雄「知名度」都超過9成，顯示民眾已普遍認知2人將代表其政黨參選高雄市長；至於候選人形象評價，賴瑞隆「欣賞」比率為48.8%、「不欣賞」23.9%；柯志恩則為「欣賞」40.3%、「不欣賞」33.8%。

以區域結構交叉分析，賴瑞隆在原高雄市區支持度為49.1%，高於柯志恩的30.9%；在原高雄縣區則為44.5%，同樣領先柯志恩的30.4%。年齡層方面，賴瑞隆在多數群體中維持領先，其中在20至29歲族群支持度為55.9%，70歲以上為53.2%，均高於柯志恩的21.2%，此二區段領先幅度最高；只有在50至59歲族群中，雙方支持度接近。

民調同時也針對「市長選舉關心度」進行調查，「關心」的有66.8%，「不關心」的為29.6%。此外，在「現任市長滿意度」結果顯示，陳其邁獲得78.9%的高滿意度。

江怡臻昨在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，民調要看趨勢，在2022年10月時，山水做出的民調顯示，當時參選高雄市長的柯志恩支持度僅16.9%，不過11月投票結果出爐，柯拿了40%；另外，江也提到，在2022桃園市長選舉，該民調機構做出鄭運鵬小贏張善政的民調，投票出來也不是這樣，在台北市長選舉，更是做出陳時中小勝蔣萬安的調查，投票結果則是蔣輾壓陳，顯見該民調機構在信用上得打問號，民調出來結果跟投票結果完全不一樣。

該份調查訪問對象為設籍高雄市、年滿20歲以上市民，於4月27日至29日進行，採市話與行動電話雙軌訪問及抽樣，合計完成2027份有效樣本。市話樣本採住宅電話隨機抽樣，完成1013份；手機樣本則採電信門號隨機抽樣，完成1014份。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.18個百分點，依內政部人口統計資料進行地區、性別及年齡加權，以符合母體結構。

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