告翁曉玲指他捐1500萬給清大食言 曹興誠求償再吞敗

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

立法委員翁曉玲於臉書發文指聯電創辦人曹興誠 和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元(台幣，下同，約47萬美元)給清大卻食言，曹提告求償4000餘萬元，一審判決曹敗訴，翁女免賠。案件上訴，台灣高等法院昨駁回上訴，仍判曹敗訴，翁女免賠。

高院指出，依歷年媒體報導及網頁資訊，多將捐款描述為曹興誠因對弈勝負的個人承諾。又媒體報導名人捐款時常冠上職銜以提升公信力，且全文未提及曹是代表聯電對弈，翁曉玲依公開資訊產生質疑，認為已盡合理查證義務，主觀難認有惡意。

高院認為，曹興誠是積極參與公共事務的公眾人物，誠信屬可受公評之事，翁曉玲辭鋒犀利的評論，未逾合理評論範圍，難謂具不法性，不構成侵害名譽權。

高院也認為，翁曉玲針對曹興誠私密照片爭議及公開以「中共代理人」等詞回擊，是因曹先指摘翁女及學術機構涉「中共滲透」、「統戰」，脈絡具防衛性與反擊性質，難認是以損害名譽為唯一目的。

二審指出，照片爭議既經媒體披露，涉及公眾人物誠信及言行一致性，具高度公共利益，非純屬私生活領域，翁女據此評價曹的人格特質及擔任要職的適格性，屬合理評論，再度判決翁女免賠。

翁曉玲在臉書發文指出，30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，彼此約定贏1個子捐1萬美元，最後沈君山為清大募得1500萬元，但最後清大卻沒收到曹的捐款。 國民黨立委翁曉玲。（本報資料照片）

曹興誠認為，翁曉玲沒有經過合理查證，於去年2月23日、3月3日在臉書憑空捏造、虛構他捐款食言，惡意評論詆毀、貶低他的社會評價，且侵害名譽權，請求翁女賠償4098萬7736元，並移除相關言論。

翁曉玲則認為，她是對可受公評之事作適當評論，受憲法言論自由保障；再者，相關媒體報導均清楚記載，曹興誠是以個人身分與沈君山對弈，並承諾捐款，曹也未否認迄今個人尚未支付1500萬元。

一審認為，翁曉玲貼文之前，已參考媒體的新聞報導、清大網頁及臉書的文章，可知翁女有理由相信貼文所稱承諾應捐款給清華大學者，是與沈君山進行對弈而輸棋的曹，不能認定翁女未盡合理查證義務。翁女貼文動機非以毀損曹的名譽為目的，而是確信曹輸棋允諾捐款卻未履行而評論，而判決免賠。