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台軍購周三立院朝野協商 國民黨內動員施壓立委

台灣新聞組／台北4日電
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國民黨內對軍購特別條例意見分歧，國民黨前主席洪秀柱挺黨版，強調軍購預算不能莫名其...
國民黨內對軍購特別條例意見分歧，國民黨前主席洪秀柱挺黨版，強調軍購預算不能莫名其妙。（本報資料照片）

軍購特別條例草案本周三將在立法院第四度朝野協商，國民黨內意見分歧，甚至國民黨原黃復興黨部還動員打電話跟立委施壓，外界推測國民黨立院團最終可能內部表決處理。國民黨籍立院外交及國防委員會召委馬文君認為，金額不是重點，現在吵這已讓議題失焦，盼大家三思。

國民黨團對於軍購特別條例草案內部意見分歧，外界認為國民黨團的黨團大會可能會有激烈爭執，甚至表決。近期甚至傳出，原黃復興黨部已經動起來，號召自主黨員打到立委辦公室施壓，也有幹部們直接打給立委說明情況。

有些國民黨立委確實接到電話，有些則沒有。國民黨立委葉元之表示，其實沒有外界想的那麼複雜，只是有幹部打來說明為什麼要堅持「3800億元（台幣，下同）＋N」，邏輯是，發價書還沒來就編列不符合建軍程序；但國民黨立委邱鎮軍說，他沒接到電話，其實大家堅持的內容都一樣，只是要怎麼呈現，他支持將N數字說明清楚，跟支持者交代，不然突然改成8000億元也很怪，「是不是8000億元取代N，這可以討論」。

馬文君認為，最終應不至於走到表決一步，其實不管是黨內及外界都搞錯方向，這不是金額問題，是否用特別預算，以及武器是否合乎國軍需求，才是一切的關鍵，但被外界吵到已經失焦，希望同黨立委們能好好思考這道理；金額與所謂「舔共、舔美」這都沒有關聯，重點是能買到什麼武器。

國民黨前黨主席洪秀柱則認為，黨中央「3800億元＋N」說法很有學問，台灣的軍購預算本來就不能莫名其妙、平白無故。她還批，「而且人家交了錢，現在還有這麼多武器還沒有交貨，天下有這樣做買賣的事情？我覺得欺負人」，「我國政府到底還有沒有格？任人予取予求，這非常打擊國家自尊的行為」，「我們不是人家的殖民地，我們不是美國的殖民地」。

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