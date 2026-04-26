林佳龍低調訪史瓦帝尼 下飛機才宣布

擔任賴清德總統特使的外交部長林佳龍（中）於當地時間25日抵達史瓦帝尼，與前來機場迎接的台僑握手致意。(外交部提供)

賴清德 總統出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，外交部長林佳龍25日以總統特使身分，抵達史瓦帝尼，準備參加史王恩史瓦帝三世登基40周年以及史王58歲華誕慶典活動。史瓦帝尼政府臉書粉絲專頁公布「中華民國 （台灣）外交部長林佳龍」當天早上抵達當地機場的畫面，史瓦帝尼方面由外交部長、商務部長等官員接待。

相較於日前賴政府高調宣傳總統出訪行程，林佳龍此行直到史瓦帝尼公布接機畫面，外界才得知他已抵達史國；台北總統府也是等到林佳龍落地，並由史國公布影片後，才宣布由其擔任總統特使。活躍於社群媒體的林佳龍，也在抵達史瓦帝尼約十小時之後才發文，可說相當低調。

賴清德原定22日出發前往史瓦帝尼訪問，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，國安團隊考量元首、訪團及飛航安全，在出發前12小時決定暫緩，並另指派特使出席史國雙慶活動。

總統府發言人郭雅慧在史瓦帝尼公布歡迎林佳龍來訪的影片後表示，基於中華民國與史瓦帝尼王國邦誼深厚，賴總統指派林佳龍擔任特使，代表中華民國台灣前往友邦史瓦帝尼，向恩史瓦帝三世國王生日暨登基周年慶典表達誠摯祝賀，並轉達中華民國政府與人民對史國王室、政府及人民的深厚情誼。

從史瓦帝尼公布的影片來看，林佳龍此次出訪史瓦帝尼，搭乘的是註冊編號為A7-CGL的私人飛機；根據航空網站資料，這是一架灣流G650ER遠程公務機，其營運商為卡達執行航空（Qatar Executive），屬於卡達航空旗下的私人飛機租賃部門，這款飛機專為超長途飛行設計，航程可達1萬3890公里，最多可搭載13名乘客，主要用於全球範圍內的商業包機服務。

據了解，林佳龍此次出訪，先飛抵歐洲維也納再轉機至史瓦帝尼，避開拒絕提供賴清德專機航權的模里西斯、塞席爾和馬達加斯加的飛航管制區。