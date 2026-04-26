柯文哲深夜赴醫院電人？衛福部長怒批「不良示範」

民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）

有新光醫院護理人員，在社群平台爆料台北市前市長柯文哲 晚間至該院病房護理站要求病情說明照片，並質疑柯文哲「深夜電人」。台北市衛生局初步調查未發現違反醫療法，但仍需進一步釐清。衛福部長石崇良痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，「特別交代醫院，不要追究任何事情。」柯文哲回應，稱只要在時間允許範圍內，若有親朋好友拜託，都會盡可能抽空到醫院和醫師討論病情，盼別因他的出現或黨派造成醫護負擔。

「這是很不好的示範」，石崇良說，醫院有一定門禁規定，病情解釋說明應在日班時間進行，夜間病人需要休息，護理人力配置也較低，醫護人員相當辛苦，「過去都不希望，家屬隨隨便便就到醫院」，應在固定時間到院，對醫療工作干擾較低，除非非常緊急、特殊情況，才可在大夜班時間前往，否則不希望任何家屬到醫院來，「讓病人充分休息，醫護負荷不要增加。」 衛福部長石崇良25日痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，他「特別交代醫院，不要追究任何事情」。（記者林琮恩／攝影）

該名貼出照片護理人員，在事件引發輿論後，已撤除社群貼文。石崇良說，他希望外界不要苛責貼出照片的護理人員，臨床第一線護理師、醫護人員均相當因苦，「不要在這樣的時刻獵巫，對他們造成壓力」，他已特別交代新光醫院，「不要追究任何事情」，不論如何醫護人員都是「為了照顧病人在用心」。

外界質疑，柯文哲不是新光醫院醫師，卻進入該院護理站查看病歷資料，是否已違反「醫療法」？北市衛生局指出，初步調查未違法。石崇良說，本案是否違反醫療相關法規，需由地方衛生局了解後處理，他也親自向台北市衛生局長黃建華提起此事，雖尊重衛生局調查結果，但仍認為從媒體揭露資訊來看，「這樣的行文並不恰當」。

柯文哲針對此事在臉書貼文表示，他年輕時滿懷救人熱情，到了50幾歲，不只看到病患還看到一旁的家屬，只要在時間允許範圍內，若有親朋好友拜託，都會盡可能抽空到醫院和醫師討論病情，如果能給一些專業建議、能安慰到家屬，他都願意去做。

他強調，醫療本就非常複雜，但願不要因為自己的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾。