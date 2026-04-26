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柯文哲深夜赴醫院電人？衛福部長怒批「不良示範」

記者林琮恩劉懿萱／台北26日電
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民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）

有新光醫院護理人員，在社群平台爆料台北市前市長柯文哲晚間至該院病房護理站要求病情說明照片，並質疑柯文哲「深夜電人」。台北市衛生局初步調查未發現違反醫療法，但仍需進一步釐清。衛福部長石崇良痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，「特別交代醫院，不要追究任何事情。」柯文哲回應，稱只要在時間允許範圍內，若有親朋好友拜託，都會盡可能抽空到醫院和醫師討論病情，盼別因他的出現或黨派造成醫護負擔。

「這是很不好的示範」，石崇良說，醫院有一定門禁規定，病情解釋說明應在日班時間進行，夜間病人需要休息，護理人力配置也較低，醫護人員相當辛苦，「過去都不希望，家屬隨隨便便就到醫院」，應在固定時間到院，對醫療工作干擾較低，除非非常緊急、特殊情況，才可在大夜班時間前往，否則不希望任何家屬到醫院來，「讓病人充分休息，醫護負荷不要增加。」

衛福部長石崇良25日痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文...
衛福部長石崇良25日痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，他「特別交代醫院，不要追究任何事情」。（記者林琮恩／攝影）

該名貼出照片護理人員，在事件引發輿論後，已撤除社群貼文。石崇良說，他希望外界不要苛責貼出照片的護理人員，臨床第一線護理師、醫護人員均相當因苦，「不要在這樣的時刻獵巫，對他們造成壓力」，他已特別交代新光醫院，「不要追究任何事情」，不論如何醫護人員都是「為了照顧病人在用心」。

外界質疑，柯文哲不是新光醫院醫師，卻進入該院護理站查看病歷資料，是否已違反「醫療法」？北市衛生局指出，初步調查未違法。石崇良說，本案是否違反醫療相關法規，需由地方衛生局了解後處理，他也親自向台北市衛生局長黃建華提起此事，雖尊重衛生局調查結果，但仍認為從媒體揭露資訊來看，「這樣的行文並不恰當」。

柯文哲針對此事在臉書貼文表示，他年輕時滿懷救人熱情，到了50幾歲，不只看到病患還看到一旁的家屬，只要在時間允許範圍內，若有親朋好友拜託，都會盡可能抽空到醫院和醫師討論病情，如果能給一些專業建議、能安慰到家屬，他都願意去做。

他強調，醫療本就非常複雜，但願不要因為自己的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾。

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