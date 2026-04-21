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賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

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賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

記者周佑政張文馨／台北即時報導
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賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德總統原訂明（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過出訪前夕臨時喊卡。總統府今晚緊急舉行記者會表示，總統府秘書長潘孟安表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

影片來源：udn video

潘孟安譴責中共打壓，並強調中共粗暴打壓的行為，證明「中國的善意是假的，威脅是真的。」

潘孟安說，根據了解，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

潘孟安表示，中華民國台灣是主權國家，台灣是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家有權力阻擋，也無法阻擋。對於連日協助台灣交涉相關事宜之理念相近國家，我國也在此表達衷心感謝。

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