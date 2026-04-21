感謝朝野合作總預算終付委 卓榮泰允精進軍警待遇制度

行政院長卓榮泰（中）上午赴立法院受訪表示，行政院帶著誠意與期待，向立法院報告總預算編制情形，期盼盡速完成審議。(記者林澔一／攝影)

今年度總預算案僵局破冰，行政院長卓榮泰 21日報告時感謝朝野攜手合作，讓總預算進入實質審查。他並允諾，會秉持體制健全、法制完備及公平衡平、財政永續原則，持續檢討精進軍人待遇、警消退休金 制度，盼立法院早日通過總預算，讓政府落實民生經濟建設，提升國家韌性與安全。

卓榮泰指出，今年度總預算案，歲入受到前年立法院修正財劃法的影響，大幅減少了3027億元(台幣，下同)。為維持國家動能，行政團隊仍須增加對國家的建設，給國民更多照顧，因此歲出仍然小幅成長280億元。總預算舉債額度達2992億元，加計特別預算，共需舉債4087億元。

卓榮泰說明，今年中東戰事爆發，外需方面，AI蓬勃發展對我國出口及投資帶來結構性增長效益，內需部分，上市櫃企業獲利良好，AI應用需求硬體的需求強硬，也有利投資動能；整體而言，預期今年台灣經濟持續穩定成長，GDP將突破一兆美元，人均GDP達到4萬4000元美元，經濟成長率預估會達到7.7%，但在戰爭因素下，仍要滾動檢討。

針對預算編製五項原則，卓榮泰說，政府歲出應衡量稅入負擔能力與整體可用資源，務實編製；各機關需以「零基預算」精神籌編各項預算；中央對地方的補助會考量財政收支狀況、事權分配及區域均衡跟公平性；政府公共投資兼顧地區均衡發展；兼顧政府財政負擔、權利義務及社會公平性。

根據報告，今年總預算歲入編列2兆8623億元，較去年度減少9.6%。歲出編列3兆350億元，去年增加0.9%；歲出歲入相抵短差1727億元，連同債務還本1265億元，尚需融資調度2992億元，全數舉債彌平。

歲出重點項目包含公共建設6704億元、科技發展與AI 2031億元、國防經費9495億元、治安維護1589億元、友善育兒1136億元、健康台灣60億元、長照服務1153億元、文化部631億元、運動部預算248億元、治水經費537億元，內需與會展經濟經費75億元。中央對地方政府協助總計達1兆1342億元，較去年度增加4165億元，幅度達58%。

此外，根據立法院朝野協商共識，行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關軍警待遇的相關修正案。卓榮泰說，軍人待遇部分，將整體評估現行待遇、加給、福利措施及未來應強化事項，提出完整具體規劃；警察人員人事制度將在符合體制與法治下持續與立法院溝通協商，尋求合理可行方案。

目前行政院考量不同公務員間的衡平性及憲政爭議，針對立法院三讀通過的警察人事條例、軍人待遇條例聲請釋憲及暫時處分，卓說，未來將秉持體制健全、法制完備及公平衡平、財政永續原則，持續檢討精進，研議更合理反映物價的待遇調整方式，及更貼近公務體系實際運作的專業加給調整方案。

最後，卓榮泰表示，中央政府總預算2017年度開始，連續8年歲入歲出有剩餘，也增加債務還本。債務占GDP比率穩定下降。近來三大國際信用評等機構均肯定我國財政管理與紀律，行政院將以開放富強安全的國家總路線，落實賴總統國政願景。