黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔

民眾黨前立委李貞秀。（記者葉信菉／攝影）

針對民眾黨 中評會開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌 加碼爆料「不只一次提出金錢補償」的說法，民眾黨前立委李貞秀昨天反嗆一派胡言，自己為了保護民眾黨承擔一切，但是壞人完全不怕毀了民眾黨。

民眾黨中評會前天開除李貞秀黨籍，違紀事實包括將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，李貞秀則在臉書發文指控，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡及立法院黨團總召陳清龍要求其公開宣布辭去立委職務，此一情境並非正常黨內溝通機制，完全是在高度政治壓力下的單方要求。

民眾黨立法院黨團昨天舉行例行會議，針對民眾黨中評會開除李貞秀黨籍，黃國昌會後受訪時表示，李貞秀不只一次提出金錢補償，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」，李貞秀的說法與客觀事實不符，相信她心裡也非常清楚，繼續說謊恐怕不是好事。

李貞秀稍早在臉書發文反嗆，黃國昌一派胡言，「快公布全程的錄音、中評會李貞秀補充的會議記錄」，自己一直想要保護民眾黨，所以才會選擇承擔一切的不公平，「但壞人完全不怕毀了民眾黨。」

黃國昌說明，李貞秀遭到民眾黨中評會除名，此事與其陸配身分完全沒有關係，相信大家也都看得非常清楚，民眾黨全黨上下都在捍衛陸配權益。

黃國昌還原，李貞秀數度與柯文哲進行懇談，允諾總質詢結束後辭去不分區立委職務，「我從柯文哲那邊得到這樣的訊息，所以才會想說討論請辭相關作業」，然而李貞秀在會中突然提出要求，想要用金錢補償薪水、租金及其福利，還說要先拿到錢才願意辭去立委職務，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」。

黃國昌也說，李貞秀當天在會議開口要錢，在場的所有人聽到都很驚嚇，而且完全不知道要怎麼回應，陳清龍在會議結束後也有持續溝通，沒想到李貞秀又不斷提到錢的事情，甚至在中評會也有當面承認此事，顯見相關說法與客觀事實不符，相信李貞秀心裡也非常清楚。

黃國昌表示，當天會議都有完整記錄，也都有如實交給中評委，「我希望李貞秀自重，講過什麼話應該非常清楚」。