我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔

記者林銘翰╱台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前立委李貞秀。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨前立委李貞秀。（記者葉信菉／攝影）

針對民眾黨中評會開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌加碼爆料「不只一次提出金錢補償」的說法，民眾黨前立委李貞秀昨天反嗆一派胡言，自己為了保護民眾黨承擔一切，但是壞人完全不怕毀了民眾黨。

民眾黨中評會前天開除李貞秀黨籍，違紀事實包括將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，李貞秀則在臉書發文指控，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡及立法院黨團總召陳清龍要求其公開宣布辭去立委職務，此一情境並非正常黨內溝通機制，完全是在高度政治壓力下的單方要求。

民眾黨立法院黨團昨天舉行例行會議，針對民眾黨中評會開除李貞秀黨籍，黃國昌會後受訪時表示，李貞秀不只一次提出金錢補償，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」，李貞秀的說法與客觀事實不符，相信她心裡也非常清楚，繼續說謊恐怕不是好事。

李貞秀稍早在臉書發文反嗆，黃國昌一派胡言，「快公布全程的錄音、中評會李貞秀補充的會議記錄」，自己一直想要保護民眾黨，所以才會選擇承擔一切的不公平，「但壞人完全不怕毀了民眾黨。」

黃國昌說明，李貞秀遭到民眾黨中評會除名，此事與其陸配身分完全沒有關係，相信大家也都看得非常清楚，民眾黨全黨上下都在捍衛陸配權益。

黃國昌還原，李貞秀數度與柯文哲進行懇談，允諾總質詢結束後辭去不分區立委職務，「我從柯文哲那邊得到這樣的訊息，所以才會想說討論請辭相關作業」，然而李貞秀在會中突然提出要求，想要用金錢補償薪水、租金及其福利，還說要先拿到錢才願意辭去立委職務，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」。

黃國昌也說，李貞秀當天在會議開口要錢，在場的所有人聽到都很驚嚇，而且完全不知道要怎麼回應，陳清龍在會議結束後也有持續溝通，沒想到李貞秀又不斷提到錢的事情，甚至在中評會也有當面承認此事，顯見相關說法與客觀事實不符，相信李貞秀心裡也非常清楚。

黃國昌表示，當天會議都有完整記錄，也都有如實交給中評委，「我希望李貞秀自重，講過什麼話應該非常清楚」。

黃國昌 民眾黨

上一則

兒托法三讀 虐兒最高重罰60萬 「監管雲」至少保存30日

下一則

「台灣地王」疑左手換右手低價購地 宏泰主席林鴻南移送北檢

延伸閱讀

李貞秀被開除失立委資格 民眾黨：不用嗆要爆料 愛說去說

李貞秀被開除失立委資格 民眾黨：不用嗆要爆料 愛說去說
曾指高虹安拿柯文哲700萬 民眾黨開除李貞秀 高反應曝光

曾指高虹安拿柯文哲700萬 民眾黨開除李貞秀 高反應曝光
立院回函中選會註銷名籍 李貞秀確定喪失台灣立委資格

立院回函中選會註銷名籍 李貞秀確定喪失台灣立委資格
民眾黨：李貞秀以辭職要對價補償 重創形象予以除名

民眾黨：李貞秀以辭職要對價補償 重創形象予以除名

熱門新聞

童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我