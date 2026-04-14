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馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

記者屈彥辰／台北14日電
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前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九基金會人事風波未歇，作家楊渡以「為了馬英九，請熄燈吧！」一文投稿媒體，談及中華民國前總統馬英九身體狀況等。馬英九基金會今午發布聲明，表示馬英九親自致電楊渡，指出他只是老了會健忘，他的身體健康能構成馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈可以違法亂紀的理由嗎？

隨著馬英九基金會人事風波延燒，馬英九狀況傳聞甚囂塵上。楊渡投稿「為了馬英九，請熄燈吧！」一文，文中他感慨說，看著過去記憶力驚人，可以把釣魚台歷史與國際公約倒背如流的馬英九老去，內心非常感傷。那一天他沒有搭捷運，一個人慢慢走回家。一邊想著朱天文談候孝賢的往事，只覺人世無常，而自己也終將在遺忘中老去。

楊渡表示，直到馬英九基金會爭端發生。他才警覺到，退化若此，如何處理公共事務？作為歷史研究者，他忍不住想起歷史上的悲劇。一個英明治國、開疆拓土的皇帝，不料晚年昏庸，決策反覆，造成朝局動盪，天下混亂。這些史實的背後，很可能是皇帝年紀大了，得了阿茲海默症（而古代並無此病名）；朝臣無人敢說皇帝有病（天命豈容懷疑），只能眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍，留下一個爛攤子傳給下一代。秦始皇、漢武帝、唐太宗、乾隆，都是一生英明，卻以昏聵終結。

楊渡說，一生潔身自愛的君子，最終以昏聵自訴告終，何其悲哀。從歷史觀現世，唯有深深的悲憫。他只能奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，「請熄燈吧！」

針對楊渡撰文內容，馬英九基金會發布聲明澄清。根據該聲明，馬英九今早特別與楊渡通電話，希望藉此次通話讓楊渡了解他的健康現況，並未退化如文中所言那麼嚴重，他只是因為76歲年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辯是非善惡的程度。

馬英九在電話中特別提及他知道楊渡和蕭旭岑熟識，但他無法接受蕭旭岑以暗示他失智為藉口，掩蓋蕭旭岑和王光慈所做不該做的事。

最後，馬英九強調他與楊渡是多年老朋友，才會看到楊的文章後致電，希望楊渡能夠經過這次的通話，了解自己健康情形的真實現況。

馬英九特別聲明：「我的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情，難道我的身體健康就可以構成蕭、王可以違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談。」

中華民國 釣魚台 馬英九

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