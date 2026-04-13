我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

台灣新聞組／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）

中華民國前總統馬英九的健康狀況近期引發關注，國民黨副主席蕭旭岑透露其「忘記很多事」引發失智疑雲。前中華文化總會秘書長、作家楊渡今在本報系聯合報「名家縱論」專欄中指出，馬先生的精神確實有明顯的退化。聲音沙啞，氣息彷彿變弱了，朋友都感覺不對勁，因為他會重複問一件事，看人的眼神有些惶然 。一生潔身自愛的君子，最終若以昏庸自訴告終，何其悲哀！

楊渡說，兩年前，他出版「暗夜傳燈人」一書，馬英九主動表示要來參加新書發表會。他特別請馬上台演講。馬在致詞中說了一段抗戰歷史。然同樣的內容，開頭說一次，結尾又重複一次。當天會後，管中閔校長和他有同感，馬是不是有一點退化了。

楊渡提到，去年中秋節聚會裡，馬英九剛參加完日月潭泳渡，神清氣爽。楊問馬有無進步。馬頗感得意的說有進步多少分鐘。那口氣依舊像個好學生，體育成績有進步，滿心歡喜。或許太開心，馬提議：以後中秋聚餐，我們一起去日月潭，那裡的月光景色都很美。主人答應可以好好考慮安排。話題過後，轉談他事，不料馬英九想起來又很積極的重提一次。主人有感於他想把大家聚在一起共度良辰的美意，答應好好籌畫。不料，整個晚宴，這話題他重提了四、五次。餐會後，大家都感到有些不安，只覺他的退化，未免有點太快，怎麼會這樣？有沒有看醫生呢？但大家都不忍心問。農曆春節前有一場聚餐。這一次馬先生的精神確實有明顯的退化了。看著過去記憶力驚人，可以把釣魚台歷史與國際公約倒背如流的老馬老去，內心非常感傷。

近日馬英九基金會爭端發生。作為歷史研究者，楊渡忍不住想起歷史上的悲劇。一個英明治國、開疆拓土的皇帝，不料晚年退化，決策反覆，造成朝局動盪。這些史實的背後，很可能是皇帝年紀大了，智力與記憶力退化（古代並無阿茲海默症病名）；朝臣無人敢說皇帝有病（天命豈容懷疑），只能眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍，留下一個爛攤子傳給下一代。

楊渡感嘆，馬英九基金會只是民間團體，有問題終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在智力退化的狀態下，把基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。楊渡奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧！

中華民國 國民黨 馬英九

上一則

鄭麗文盼最晚6月前訪美 國民黨：川習會後美中態勢較明朗

延伸閱讀

馬辦人事風波…傳馬大姊介入善後 大陸民眾喊蕭旭岑加油

馬辦人事風波…傳馬大姊介入善後 大陸民眾喊蕭旭岑加油
談馬辦風暴痛心疾首 馬英九 : 一生重視清廉操守 家人不介入公務

談馬辦風暴痛心疾首 馬英九 : 一生重視清廉操守 家人不介入公務
勸執政黨不要與民意作對 蕭旭岑：賴總統何不放棄台獨？

勸執政黨不要與民意作對 蕭旭岑：賴總統何不放棄台獨？
指「蕭旭岑案」有切確事證 馬英九基金會：有台商捐款卻無入帳紀錄

指「蕭旭岑案」有切確事證 馬英九基金會：有台商捐款卻無入帳紀錄

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」

川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道