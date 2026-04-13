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談馬辦風暴痛心疾首 馬英九 : 一生重視清廉操守 家人不介入公務

記者李成蔭／台北13日電
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馬英九基金會鬧家變，前執行長蕭旭岑（右）被指財政紀律有問題。圖為蕭旭岑與前總統馬...
馬英九基金會鬧家變，前執行長蕭旭岑（右）被指財政紀律有問題。圖為蕭旭岑與前總統馬英九（左）合影。(本報資料照片)

馬英九文教基金會今天召開臨時董事會，基金會轉述董事長馬英九前總統的會前報告，馬英九表示，他在今年1月發現基金會重大財政紀律問題，令他痛心疾首，因為他一生最重視的清廉操守，所以他才找人商量解決之道，在2月開會後，要求前執行長蕭旭岑、王光慈兩人辭職。

馬英九基金會稍早發聲明指出，「蕭旭岑案」有明確事證，也絕非瑣碎小事；會計師也有提出帳目調查報告，當中出現來源不明的所謂「台商捐款」，但並無入帳紀錄，若真有收受就明顯違反財政紀律。

馬英九在今天會議開始向出席成員報告開會目的，他說明，第一，是要新聘四位董事，包含創會董事廖繼斌、戴遐齡，以及行政院陸委會前主委賴幸媛、前衛生署國健局長邱淑媞；第二，就是要請「蕭旭岑案」調查小組把調查進度說明清楚，讓證據來說話，實話實說，不要隱瞞。應該秉持「毋枉毋縱」、「公平公正」的精神，雖然二位當事人均已離職，但不能作鄉愿來息事寧人。

馬英九強調，馬英九基金會成立是為公益，不是他個人的基金會，董事長和所有員工都不能做出違反基金會成立目的的事，更不能藉基金會的名義謀私利，這件事情是單純整頓基金會內部財政紀律的問題，絕不容忍有人違法，而這也是內部公務，他家人不能、也不會介入他的公務。

馬英九提到，媒體這一個多月來對馬英九基金會的報導，很多內容與事實不符，因此他簡單還原事發經過，他在今年1月中發現基金會的運作已經產生重大的財政紀律問題，這令他痛心疾首，因為「清廉」是他做人做事最基本的原則，也是一生最重視的。正因如此，他才主動找到董事高華柱，以及舊屬、國安會前秘書長金溥聰商量解決之道，後來才在2月25日召開會議，並要求蕭旭岑、王光慈兩位同仁辭職。

馬英九還說，雖然今天的董事出席人數未達法定人數，無法成會，不過因為有些話要說，因此他個人才決定要召開，這場會議真的是很重要。馬英九補充，為了澄清真相，以正視聽，他特別請金溥聰在必要時代表他主動出面跟外界作說明。

馬英九

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