指「蕭旭岑案」有切確事證 馬英九基金會：有台商捐款卻無入帳紀錄

馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑。(本報資料照片)

馬英九 文教基金會今天召開臨時董事會，外界預料會針對「蕭旭岑案」做說明或處理。基金會稍早發聲明指出，當中有明確事證，也絕非瑣碎小事；會計師也有提出帳目調查報告，當中出現來源不明的所謂「台商捐款」，但並無入帳紀錄，若真有收受就明顯違反財政紀律。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈遭質疑有財政紀律問題，基金會今天召開臨時董事會，不過也被部分人士認為是要增加新董事掌握主導權，這也讓基金會稍早發聲明駁斥。

馬英九基金會聲明指出，今天召開第三屆第四次（臨時）董事會，此時間是因為包含薛香川、尹啟銘、李德維在內的違反財政紀律案的三人調查小組可以全員到齊，且會議的提案僅有新任董事的聘任案，並無外界所說的要真除代理執行長戴遐齡。

馬英九基金會聲明表示，今日議程先有董事長馬英九報告，再由戴遐齡報告，並由瀛睿律師事務所進行的內部調查結果內容，緊接著有律師黃翊華補充說明調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律的經過及內容。

有關外界報導基金會沒有提供給董事內部調查的相關事證，無法進行調查一事。馬英九基金會聲回應，這與事實不符，戴遐齡在上一次、3月27日的董事會中，均有詳細報告內部初步調查違反財政紀律的人證與事證，會議紀錄均有記載，會後也已傳給所有董事，作為三人調查小組調查其真實性的依據。

馬英九基金會還說，有媒體報導有董事認為違反財政紀律的事都是瑣碎小事，但律師在今日董事會的報告中主張並非如此，律師認為違反財政紀律的重大事證非常明確，絕非瑣碎小事；今日出席的會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。