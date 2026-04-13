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國安局：惠台措施不能政黨私相授受 選前提出就是介選

記者程嘉文／台北13日電
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中共宣布包括恢復多個直航航點在內的惠台措施，國安局表示其具有介選用意，相關規畫應...
中共宣布包括恢復多個直航航點在內的惠台措施，國安局表示其具有介選用意，相關規畫應由政府主導，不宜政黨私相授受。(本報資料照片)

立法院外交國防委員會今天舉行「針對近期中國籍小型船隻非法侵入中華民國領海，引發海防偵搜漏洞與國安疑慮」專案報告。國安局長蔡明彥在會前接受媒體訪問，對於此次國民黨主席鄭麗文訪問大陸，他表示中共與台灣在野黨交流的目的，包括戰略、政治、經濟。蔡明彥並表示，相關惠台措施應由中央政府主導，不能由政黨私相授受。

蔡明彥說，這一次中共和台灣在野黨交往，有三個層面目的：一是戰略層面，強調台海的和戰，北京有主導權，由北京說了算。並且操作在野黨呼應北京立場，為川習會討論到涉台問題時製造籌碼。二是政治層面，強調所謂中華民族偉大復興、兩岸自主性和平，把台灣人引導到一中框架之下。三是經濟層面，宣傳中共「十五五」的規劃，希望增加台商投資，增進對岸的經濟發展，弱化台灣與全球「非紅供應鏈」的關係，同時釋出惠台措施，增加台灣對中國市場的依賴。

對於昨天中共方面公布的經濟惠台措施，蔡明彥說，推動兩岸交流與經貿交往，應該還是主要和中央政府來接觸，政府才能夠評估、規畫與推動，不是政黨交流私相授受。他也表示，每逢台灣選前，中共都會提出惠台措施，尤其是開放觀光、農產品銷售等方面，這些已經變成中共介選的工具。

他再度表示，後續應該要由政府主導相關規畫。因為中共會操作區隔對待，將施惠集中在特定縣市、特定企業或個人。

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