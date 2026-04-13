勸執政黨不要與民意作對 蕭旭岑：賴總統何不放棄台獨？

國民黨副主席蕭旭岑接受「千秋萬事」廣播專訪。(圖／中廣新聞網提供)

國民黨 訪陸行程昨日結束，中共 並公布惠台十項政策，後續效應持續引發討論，國民黨副主席蕭旭岑表示，賴政府若要用意識形態去卡，就是跟民眾作對、硬幹，其實賴清德總統連核能都能轉彎，代表很務實，那為何不放棄台獨的意識形態？賴總統有機會比前總統蔡英文做的更好。

蕭旭岑今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，這次「鄭習會」順利圓滿，且很多國際媒體也出現轉變，從論述增加軍備轉向聚焦外交斡旋、和平紅利等，而能有這樣成功，歸功這次同時參與出訪的駐美前代表袁健生、國安會前秘書長蘇起，他們都是「知美派」。

蕭旭岑指出，這對美方來說是對兩岸有更了解的管道，台美彼此也可更加了解；接下來訪美也很重要，都還在規畫中，而有兩位參與，未來與美方溝通也會有很多管道跟資源。他還說，相信美方現在也很想了解國民黨這次赴陸的意涵跟內容，雙方有必要再溝通及交流。

有關這次中共惠台十項政策，蕭旭岑認為，這些都是跟民眾切身利益相關，攸關民生經濟，賴政府若要用意識形態卡住，當然只能遺憾，但這就是跟民眾作對、硬幹，這其實不利於民進黨 。賴總統其實有機會可以比蔡英文做的更好，因為賴總統連核能都可以轉彎，代表賴總統是很務實的，既然如此，為什麼也不放棄台獨的意識形態？別用小動作去阻撓觀光、影視業者生路，這只是在搞政治權謀，只為選舉利益。

蕭旭岑表示，國民黨主席鄭麗文在中山陵祭悼時令人非常感動，講述日本侵華到國共內戰的裂痕，從「人類命運共同體」角度出發盼促成和平，人類不應有所犧牲，而中共總書記習近平也說尊重台灣選擇社會制度跟生活方式，這些都不妨礙共謀人民福祉，大家都認同戰爭都能回到「人類命運共同體」，只要和解，很多契機就會出現。民進黨不必然站在對立面，可以站在人民這一邊，這是歷史性的抉擇。

另外，有關馬英九基金會風波，蕭旭岑感嘆，一切尊重基金會及馬家對外發言，現在民進黨就是想用司法追殺，就是因為民進黨「抗中害台」已不被認同，所以開始要用司法清洗，現在就是有一股力量在對兩岸反撲與迫害。

蕭旭岑提到，習近平這次也特別問候前總統馬英九、前副總統連戰，這顯現兩岸間有感情，大家也記得馬英九過去的貢獻，這是兩岸和平和解的象徵；心中還有感情，還有掛念在，兩岸就不會發生戰爭，因此這次鄭習會是很有意義的。