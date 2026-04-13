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馬辦人事風波…傳馬大姊介入善後 大陸民眾喊蕭旭岑加油

台灣新聞組／台北13日電
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蕭旭岑近日隨國民黨主席鄭麗文走訪大陸期間，因為基金會事件，受到大陸人士、台商關切...
蕭旭岑近日隨國民黨主席鄭麗文走訪大陸期間，因為基金會事件，受到大陸人士、台商關切；圖為中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（前右）曾在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左）。(記者陳政錄／攝影)

馬英九基金會人事風波擾攘多日，雖在3月27日董事會做出決議，暫不將被控違反財政紀律的前執行長蕭旭岑、王光慈移送司法偵辦，先由董事會成立三人調查小組進行內部調查，原本今日將再開董事會，但因三人調查小組至今未收到相關資料，無法啟動對蕭旭岑、王光慈的調查，董事會極大可能開不成，而馬家人也已介入「善後」。

本報系聯合報報導，馬英九基金會人事風波延燒，先前傳出董事會有意撤換執行長戴遐齡，但被基金會發聲明駁斥。日前前總統馬英九接受聯合報專訪，有媒體報導指前第一夫人周美青對此高度不滿，曾私下當面斥責戴遐齡，要求未來若要安排馬英九受訪或公開露面，均須事先經過她的同意。但戴遐齡日前表示，完全是子虛烏有的事，並呼籲媒體應秉持新聞道德，事先查證平衡報導。

另據台北中國時報報導，戴遐齡在上次董事會向董事報告基金會財政紀律問題，對於外界最關心的蕭旭岑財政紀律疑雲，相關指控只有質疑蕭旭岑薪水太高、任副主席還兼任基金會首席執行長；蕭旭岑解釋薪水是當初馬英九說要比照他任總統府副祕書長待遇，是馬做的決定。

蕭旭岑近日隨國民黨主席鄭麗文走訪大陸期間，因為基金會事件，受到大陸人士、台商關切，在南京中山陵還有大陸民眾喊：「蕭旭岑加油」，在台企聯活動上，許多台商則給予他鼓勵，相信他的清白。

報導指出，基金會董事不滿目前運作方式，認為指控時應拿出確切證據，才能以理服人，而非一直似是而非地放話，且既然已經決定由三人小組調查，就應尊重三人小組，好好提供資料，三人小組才能約談相關人員了解，進而做出結論。不具名董事直言，大家都希望馬總統好、基金會好，所以更應該做出公正的決定。據了解，馬英九基金會目前的糾紛，馬大姊馬以南目前已介入，親自與馬英九溝通中。

馬英九

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