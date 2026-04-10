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判決書公開 合議庭暗指柯文哲干預獨立審判 讓法院承受不當壓力

記者林孟潔／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。（本報系資料照片）
民眾黨前主席柯文哲。（本報系資料照片）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，一審上月26日依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決柯17年徒刑，褫奪公權6年；台北地方法院今上網公開391頁判決書全文，其中暗指柯使法院承受不當壓力、干擾法院獨立審判的空間。

判決書在論述柯文哲量刑部分，特別指出，柯文哲曾是我國在野黨黨主席，更代表民眾黨參加我國總統副總統選舉，是家喻戶曉的政治人物，他在參與政治選舉、掌握政策走向過程，必然深知民主法治的重要性，也明白司法權的功能下至一般人民間定紛止爭、上至畫分國家各權力間的界線。

判決表示，司法的存在即就我國大大小小的爭議一槌定音，任何紛爭於司法者依法判斷後即應落幕，以杜絕私力救濟或政治紛擾，可見司法制度仍否繼續順利運作，實為民主法治之根基。

合議庭指出，從憲法第80條明定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，可得悉審判獨立為司法制度的核心，如審判獨立遭到侵蝕，不僅司法制度將崩壞不堪，使司法定紛止爭的功能毀喪殆盡，更致民主法治蕩然無存。

判決表示，案件繫屬於法院前、繫屬中、終 結後，縱使對於案件進行過程、形成結論有情緒上的不滿，不論是案件當事人、利害關係人，均應尊重憲法規定捍衛審判獨立的誡命，於審理過程中應聚焦於案件的事實認定、法律適用的攻防，而不是以逸脫於法院認事用法的範疇外的方法，使法院承受不當的壓力，意圖使法院無法依其確信適用法律作出判斷，而干擾法院獨立審判的空間。

柯文哲 民眾黨

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