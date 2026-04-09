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指陳時中、蘇貞昌「靠疫苗A了1億美金」 吳子嘉判8月定讞

記者林孟潔／台北9日電
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美麗島電子報董事長吳子嘉。（本報資料照片）
美麗島電子報董事長吳子嘉。（本報資料照片）

美麗島電子報董事長吳子嘉指控行政院前院長蘇貞昌、衛生福利部前部長陳時中「靠疫苗A了1億美金」，檢方依加重誹謗罪嫌起訴，一審判處吳8月得易科罰金之刑，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，全案定讞。

蘇貞昌、陳時中分別也向吳子嘉提告求償1000萬元台幣，法院判決吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元確定；陳時中部分，一審判吳子嘉應賠償陳時中300萬元，二審改判賠200萬元，判決被最高法院廢棄發回更審，要釐清吳是過失或故意侵權。

吳子嘉2022年8、9月間在YOUTUBE節目「董事長開講」節目及2023年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」、「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億台幣」。

檢方起訴認為，吳子嘉發表言論的唯一消息來源是王秉豐及王提供的資料，但王並未見過香港「雅各臣」公司、信東製藥的人員，也未參與談判，是聽聞他人所說；吳子嘉多次因發表言論被提起民、刑事訴訟，仍沒有善盡查證義務，犯加重誹謗罪。

吳子嘉審判中稱，前東洋總經理施俊良過去曾與BNT疫苗的上海復星公司代理人王秉豐洽談採購案，因為他的消息來源是王，因此施如果作證，即可證明他沒有誹謗蘇貞昌、陳時中的犯意。吳的辯護人也表示，吳主要的消息來源即王秉豐，且吳曾有意採訪東洋前董事長林全，但被林全拒絕等。

台北地方法院一審認為吳子嘉發表言論資訊來源均來自王秉豐及文書資料，但只憑相關資料就發表嚴重毀損陳時中、蘇貞昌名譽的言論，顯屬輕率，且不符合合理查證義務的標準。

一審指出，吳子嘉指摘蘇貞昌、陳時中在BNT疫苗採購案中，試圖透過價差獲取不法利益的貪汙未遂行為，但並無證據顯示有上開情事，認為吳所辯均不可採，事證明確，依誹謗等罪判吳8月得易科罰金之刑。

疫苗 陳時中

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