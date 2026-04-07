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牛皮包沈慶京送的？陳佩琪還原檢察官到柯家搜索那天

記者劉懿萱王小萌／台北即時報導
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陳佩琪回憶遭檢調嘲諷誤會很貴的市場皮包。(記者許正宏／攝影)
陳佩琪回憶遭檢調嘲諷誤會很貴的市場皮包。(記者許正宏／攝影)

民眾黨前主席柯文哲一審遭重判17年、褫奪公權6年。柯妻陳佩琪在接受聯合報專訪時還原檢廉搜索她住家時，根本不把她當人看，翻出牛皮皮包時還諷刺地說「陳醫師，妳真有錢啊，買這麼貴的皮包！」陳佩琪說，那兩個包僅1、2千元(台幣，下同，約62美元)，不過是柯文哲初任市長時，她為陪同先生出席正式活動，在市場買的。

陳佩琪說，以前夫妻在一起久了，平順環境下還會有些乏味，但柯文哲2025年遭羈押近一年，她煎熬363天思念如斯，看著柯文哲常用的書桌、電腦，掛在牆上的自畫像，看似生活中最細碎、平凡無奇的東西，卻充滿著夫妻一起度過的生活痕跡，像是兩人幾十年前結婚照、2017年世大運的合影等等

陳佩琪指出，柯文哲自畫像原掛在辦公室， 丈夫2024年9月初遭羈押後，她便從辦公室搬回來，自己搬張椅子再墊幾本書掛上去的。柯文哲回來發現畫像已掛上去，還問她這麼重怎麼掛上的？她感嘆，人在悲憤之下，什麼樣的神力、腎上腺素都會被激發。

陳佩琪也還原2024年8月30日檢廉搜索住家時，態度蠻橫，根本不把她當人看，且稍微有點重量的物品都異常執著，試圖尋找大筆現金，甚至檢察官從櫃子翻出牛皮皮包時，還語帶諷刺地說「陳醫師，妳真有錢啊，買這麼貴的皮包！」

陳佩琪解釋，這兩個包包是她2014年柯文哲初任市長時，為陪同先生出席正式活動，在東門市場購買的。包包材質僅是普通牛皮壓上鱷魚紋路，實際價格僅1、2千元，包包使用十多年早已泛黑，且她工作30多年，難道買不起幾千元牛皮包嗎？檢方還不斷叫她回想是否有不明財產，或看到任何有價值物品，都會聯想是沈慶京送的，但他們翻箱倒櫃4小時，卻什麼都沒搜到，只搜走保險箱、她本人及父母、小孩約100本存摺。

柯文哲 民眾黨

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