我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

法庭觀察／柯文哲開庭戲劇性表現 堪比陳水扁當年

記者林孟潔蕭白雪／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲被控京華城案在台北地院審理期間，開庭時多次火爆嗆檢方。（圖／翻...
民眾黨前主席柯文哲被控京華城案在台北地院審理期間，開庭時多次火爆嗆檢方。（圖／翻攝台北地院官網、YouTube臺北地院刑事科）

政治人物捲入司法案件，「政治迫害」是最常聽到的言論，但在法庭上展現的態度，卻也因人而異，民眾黨前主席柯文哲開庭時多次火爆嗆檢方，戲劇化程度，與前總統陳水扁當年為「海角7億」、二次金改等弊案開庭時的表現相比，精采程度可說不相上下。

法庭是講證據、論法理之處，庭內須完全尊重法官的訴訟指揮，加上攸關自身清白、刑度輕重，政治人物深怕有所差池，出庭表現大多中規中矩、態度委婉。

例如前總統馬英九，不管是參選總統前，因台北市長任內的特別費案，或是卸任總統後遭起訴的「三中案」，每次出庭，他總是西裝筆挺、面帶微笑步入法庭，但在法庭內的發言多是照本宣科，甚至還可以看到他拿出預先寫好的講稿，態度不卑不亢，最常聽到他在法庭上說的話是：「我交由律師回答」。

六年前爆發的藍綠立委集體收賄案，蘇震清、廖國棟、陳超明法庭內也是低姿態，除有人哽咽極力喊冤外，並無其他特殊舉動，法庭上的攻防同樣多交給律師答辯。

新竹市長高虹安因立委時期的助理費案多次出庭，在法庭上的展現出的態度，看似堅定但也循規蹈矩，更不用說二審合議庭法官開庭講求「效率」，讓她幾乎沒有多少發言機會。

然而，柯文哲開庭時則可看出政治人物不同性格，他曾主動拿麥克風插話、舉手爭取發言機會，不僅多次當庭嗆罵檢察官，也曾在休庭時怒砸水杯、資料，在談及羈押心路歷程，一度哭到說不出話，相較近年來其他上法院的政治人物，可謂是個性最鮮明、最戲劇化的一位。

能跟柯文哲相比的，或許只有前總統陳水扁，當年他被羈押時，為求法官讓他交保，在一、二審數度打出悲情牌，不但曾說他被關到腳軟、甚至為了希望法官交保，當庭出現顫抖樣；多次放低姿態向法官表態，願意軟禁在家、甚至配戴性侵害犯用的電子腳環、交出護照。

不過，當確認無法交保時，陳水扁也曾當庭嗆法官：「很多事情要適可而止，不要太過分」。陳水扁也跟柯文哲一樣，為了強調自己沒有貪汙，提及家人日常生活狀況，例如針對國務機要費中許多被認定私人支出而遭起訴貪汙，陳水扁有次在高院開庭時曾語出驚人地說，大家知道總統睡覺錢在做什麼嗎？總統官邸蚊子多，只要房間裡有一隻蚊子，妻子吳淑珍就睡不著，所以他每天睡前，至少要花一小時打蚊子，因此官邸每個房間都有電蚊拍，他沒想到竟然會被檢方指控是貪汙證據。

此外，陳水扁還能細數每次選舉過程、曾交給誰多少錢、籌辦那些競選大型活動、那次選舉誰拿到多少票等，都可如數家珍。

吳淑珍 民眾黨 馬英九

上一則

妻控夫沙發擋門、關熱水器、放兔鬧場…法官不准離：生活日常

下一則

台灣10大暢銷藥物 癌藥占6項 瘦瘦針首進榜

延伸閱讀

陳佩琪泣訴：司法踐踏柯文哲 如螻蟻被沙埋

陳佩琪泣訴：司法踐踏柯文哲 如螻蟻被沙埋
鄭麗文未到凱道聲援柯文哲還被翻舊帳 藍委緩頰大局為重

鄭麗文未到凱道聲援柯文哲還被翻舊帳 藍委緩頰大局為重
柯文哲4案一審重判17年 褫奪公權6年 總統夢碎

柯文哲4案一審重判17年 褫奪公權6年 總統夢碎
柯文哲一審遭重判 鄭麗文：藍白有很高覺悟必須團結

柯文哲一審遭重判 鄭麗文：藍白有很高覺悟必須團結

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩