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陳佩琪泣訴：司法踐踏柯文哲 如螻蟻被沙埋

記者王小萌劉懿萱／台北即時報導
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陳佩琪泣訴司法不公。(記者許正宏／攝影)
陳佩琪泣訴司法不公。(記者許正宏／攝影)

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金案，一審遭判刑17年。柯文哲妻子陳佩琪接受聯合報專訪時提到，司法的不公待遇，柯文哲就像一個小螻蟻，但堅韌到北檢跟法官埋不了，又想要一腳踩死。陳佩琪多次拭淚，質疑柯文哲當過25年重症醫師、8年首都市長和5年黨主席，難道連最基本的人權都不值得被尊重嗎？

陳佩琪提到，當時柯爸病況已相當危急，轉往新竹醫院接受近似安寧照護。那段時間柯文哲有短暫獲釋，幾乎都把時間用來探望父親。沒想到檢方抗告成功後，法院立刻要求柯返回報到，甚至明確告知「你現在已經是犯人」，要柯文哲立刻回到法院地下室接受收押。

陳佩琪說，2025年2月底柯爸告別式，當時她向法官要求解除羈押禁見兩個禮拜，因為告別式有許多東西需要處理，柯文哲又是長子，然而檢察官林俊言卻很兇悍駁回，稱最多一個禮拜。她哽咽表示，這是很人性的東西，羈押已經很不合理，在柯爸過世時連禁見都不願放寬，「柯文哲是25年重症醫師、8年首都市長和5年黨主席，只想要一個公平的對待也很困難。」

陳佩琪指出，一直到後來柯文哲說腰痛，甚至出現血尿狀況，才發現可能是腎結石甚至更嚴重的問題。但柯在羈押禁見狀態下無法及時接受完整檢查，只能靠止痛藥，更吃到最高劑量，直到轉診新莊台北醫院，才有進一步治療機會。令她難以接受的是，柯文哲手術後，身為配偶、也是醫師的她，連第一時間進病房探視也不行，必須等法官裁定。等到裁定下來，她真正進去見到柯文哲時，柯已經準備被送回北所。

「基本人權、家屬探視、醫療照顧，都被壓縮成這樣」，陳佩琪形容，柯文哲就像一個踽踽而行的小螻蟻，北檢跟法官想踢一些沙把它埋了，但因為很堅韌埋不了，又想要一腳把它踩死。

陳佩琪說，這個清明節她會跟柯文哲去幫柯爸掃墓。記者問，是擲到筊了嗎？陳佩琪表示，柯文哲擲了多次，最後才終於有筊，但柯沒有辦法在最後一刻陪在柯爸旁邊，告別式都是隔天才能去，柯爸...講難聽些就是「死不瞑目」，談到此事，陳佩琪再度落淚。

柯文哲 民眾黨

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