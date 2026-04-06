我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

愛車春季大清洗 3種噴泡沫工具比一比

上升4.4％蔣萬安施政滿意度近7成 詹為元：「這點」贏市民支持

記者邱書昱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市議員詹為元表示，軟性且能提升市民生活品質的政策，更能累積市民內心支持度。（...
台北市議員詹為元表示，軟性且能提升市民生活品質的政策，更能累積市民內心支持度。（本報資料照片）

台北市研考會6日公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％。國民黨北市議員詹為元認為，相較於重大型政策，反而是軟性、提升市民生活品質，更能累積市民內心支持度。

根據研考會公布民調，細項數值中，滿意度最高為醫療健康的81.1%。環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。教育、社福、文化活動、公安消防等超過6成。

詹為元說，從研考會的民調可以看出，整體施政滿意度都比上次提升，幾項比較優勢的項目，包含醫療環保、運動風氣等，其實是過去這幾年力推政策，像是U-Sport、世壯運、無菸城市則是帶動醫療健康的指標項目。

他說，民調的根本來自於蔣萬安三年來政績，是全面性去推動很多扎實、市民相關的政策福利，以全面性的將台北市基礎建設，軟性的生活品質全面提升，和過去幾任市長不同，擔任重大型政策及指標性政策明確知道市長做了什麼事。

不過，蔣萬安則是從市民生活所需，去全面性地推進，這樣對於累積市民內心支持度，相對下會比較扎實，有助於下次市長連任，因為政績有感也有獲得回應。

另外，有關對手、民進黨北市長人選尚未出爐。詹為元認為，對手會是變數，但一直覺得蔣萬安連任，最大的對手是自己，怎麼超越上次選票，讓這一屆的政績讓市民有感。以研考會的民調看出來政績累積，市民有感是很明確提升。

他說，蔣萬安有個特質是國民黨重要的領袖級人物，也可能是未來國民黨接班人，蔣在面對政治攻防上，不是一下子就進入政治對立，而是維持自己該做好市長政績的本分，面對政治意識型態對立，沒有做太多政治口水戰。

詹為元也說，反觀面對民進黨可能要推出人選是要做政治對立操作，相比之下高下立見，民眾還是會希望能選出好好做事的政治人物，不是只會政治口水。

國民黨 民調 蔣萬安

上一則

官司纏身大不同…柯文哲戲劇性表現 只有他能一較高下

延伸閱讀

拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次高4.4%

拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次高4.4%
「不上餐桌，就在菜單上」李英敏參選佛利蒙第四區市議員

「不上餐桌，就在菜單上」李英敏參選佛利蒙第四區市議員
民調：霍楚領先優勢減 選民支持投票出示ID

民調：霍楚領先優勢減 選民支持投票出示ID
國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

熱門新聞

台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比