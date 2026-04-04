盧秀燕全台輔選 基隆市長戰起手式 現場「選總統」呼聲起

台中市長盧秀燕(中)4日在基隆市長謝國樑(右)、副市長邱佩琳(左)陪同，前往基隆廟口夜市的奠濟宮參拜開漳聖王並還願贈匾。(記者黃義書／攝影)

基隆市長選情膠著，「藍營母雞」台中市長盧秀燕 昨到基隆廟口夜市奠濟宮贈匾，繼罷免案後，再力挺市長謝國樑，被視為全台輔選起手式，現場「選總統」呼聲四起，盧當場承諾，年底大選，「只要有需要我的地方，一定全力以赴」。

民進黨 市長參選人童子瑋最近相繼獲得前總統蔡英文 、親民黨主席宋楚瑜等大咖加持，針對雙方差距，童子瑋表示他們所掌握的客觀的民調都在誤差範圍內，謝國樑慌了，開始大量跑行程。昨天兒童節，童子瑋也說，基隆面臨人口外移、生育率下降的困境，要從「生育、送托、養育、就學」四階段有力支援。

面對綠營進逼，盧秀燕昨到奠濟宮贈匾，與謝國樑、副市長邱佩琳等人同框，許多民眾爭相合影，謝國樑也說，目前民調和三個月前他領先幅度沒有差別，他勤跑行程續推有感施政。

奠濟宮主委謝文賢說，感謝盧市長贈匾題字「開漳聖蹟」，這四個字開漳聖王有收到，也會發揮其神威，在2028年讓盧市長能從基隆台灣頭贏到台灣尾，在台灣贏一圈。他強調，屆時再送匾額名字頭銜寫上「總統盧秀燕」，對盧秀燕選總統非常有信心。現場響起熱烈掌聲，盧秀燕面露微笑，向謝文賢說「非常謝謝主委的期勉，主委非常的善心。」

盧秀燕表示，謝國樑是全台大罷免中，第一位面對罷免案的市長，當時她有來奠濟宮參拜，開漳聖王有很多神蹟，她曾許願如果罷免沒有過關，就會來還願感謝。

是否代表展開全台輔選起手式？盧秀燕表示，年底選舉不只關係每個縣市發展，也關係到國家的前途。「對於年底的大選，我一定比照往年一樣，盡心盡力，只要有需要我的地方，一定全力以赴。」

謝國樑說，盧秀燕是基隆的女兒，2024年10月奠濟宮為當時他的罷免案許願，如今她還願贈匾，他和後來的立委林沛祥的罷免案最後都沒有通過，謝謝盧市長支持和關懷。