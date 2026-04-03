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藍欲開「緩刑可參選」之門 廖先翔：綠也跟進 朝野有共識

記者劉懿萱／台北即時報導
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國會大亂鬥，讓多名朝野立委相互提告傷害罪。為避免因此影響被告立委後續的參選資格，...
國會大亂鬥，讓多名朝野立委相互提告傷害罪。為避免因此影響被告立委後續的參選資格，國民黨團提推修正選罷法，確保被判緩刑或易科罰金者仍有參選資格。(聯合報系資料照片)

年底選戰在即，為避免有參選人因遭判緩刑而阻斷參選之路，據悉，國民黨團上周黨團內部會議討論，加速修正選罷法好降低司法對政治的干預。國民黨內政委員會召委廖先翔下周排審公職人員選罷法，他說年底要選舉了，須盡快給每個人答案，且民進黨立委也提相同版本，代表朝野有共識就加速討論，讓選舉回歸本質。

立法院內政委員會下周排審公職人員選罷法，除將20歲選舉權調降至18歲，公職人員選罷法第26條修正草案備受矚目。國民黨立委陳玉珍、民進黨立委委林淑芬提出相同版本，在第26條第9款中增訂「受緩刑宣告者，不在此限」，等於被叛緩刑者仍有參選資格。民眾黨團則增訂「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限。」代表被判緩刑者、易科罰金者有參選資格。

公職人員選舉罷免法第26條2023年增訂緩刑期間不得參選，國民黨台南市議員王家貞曾參選2024年立委，便因偽造文書案緩刑2年，不符參選資格，對手民進黨立委林俊憲順利連任。年底選戰將近，準備參選縣市首長的參選資格備受矚目。

國民黨立委、屏東縣長參選人蘇清泉涉屏東安泰醫院火警案，屏檢將蘇清泉等被告處以緩起訴處分，高檢署去年10月撤銷發回屏檢偵辦，結果尚未出爐；無黨籍新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審改判使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，高檢署今年1月已上訴。

國會去年大亂鬥，北檢2月起訴朝野10名立委，其中國民黨立委、金門縣長參選人陳玉珍與同黨立委、台南市長參選人謝龍介涉犯傷害罪。據悉，國民黨團上周黨團內部會議，便曾提及選罷法要加速審議，「不能讓民進黨躺著贏。」

民進黨立委陳培瑜曾批，陳玉珍提案緩刑可以參選，是幫蘇清泉開後門。陳玉珍反駁，蘇清泉並沒有被判緩刑，是緩起訴，本就可以參選，且若民進黨立委邱議瑩被判拘役得易科罰金都可參選，更輕微的緩刑為什麼不能參選？認為緩刑期間不得參選，不符比例原則。

國民黨內政委員會召委廖先翔說，排審選罷法是因為年底要選舉了，遊戲規則改或不改，要盡快給每一個人確定的答案，且民進黨立委也有提相同版本，代表朝野有共識就加速討論，讓選舉回歸本質、爭取民眾認同，別因制度影響選舉。至於變更議程納入總統副總統選罷法修正草案，廖先翔解釋，是因討論標的一樣，就一併討論。

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