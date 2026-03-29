台駐美代表俞大㵢及妻子 傳霸凌羞辱員工

有網友在社群爆料，駐美代表俞大㵢涉職場霸凌。(本報資料照片)

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣生前疑似遭到職場霸凌，公部門職場霸凌問題再受關注。有網友在網路社群爆料，駐美代表俞大㵢遭爆隨意解雇員工、夫人在官邸羞辱清潔工。外交部昨回應，將持續掌握並視個案情形加以瞭解，如有具體事證，將依規定審慎處理。

俞大㵢近日驚爆職場霸凌，有疑似駐美代表處人員在社群網路上發文，不但暗示俞大㵢濫用公帑購買沙發和音響作為私人娛樂之用，還會因菜色不如預期，就斥責相關承辦人員，甚至以降職作為懲罰，涉及職場上的權勢霸凌，而俞大㵢在代表處內任意謾罵代表處人員，在華府圈也時有所聞。

該文並指控，俞大㵢之所以不會被換掉，是因為俞大㵢是國安會秘書長吳釗燮的好友。

俞大㵢上任後不久，即被爆出濫花公帑添購官邸家具，甚至連衛生紙、牙膏等消耗品，也以接待賓客為由報帳等爭議，讓他不得不在美國親上火線，舉行記者會回應質疑。據傳，正是俞大㵢在代表處對人的態度不善，尤其俞的夫人對代表處同仁頤指氣使，有代表處人員心生不滿離職後，把收集而來的相關資料寄送給各大媒體才釀成大風波。

據了解，此事之後，再加上俞大㵢下台的傳聞甚囂塵上，俞大㵢一度與代表處幕僚的信任關係產生裂痕，對於幕僚為他準備的談參資料都心存疑慮。

近期又有疑似代表處人員在社群網路上發文，批評「職場霸凌最高等的就是像駐美代表俞大㵢那樣」，指俞會因口腹之慾隨意解雇員工，也因為餐宴打包的菜色不如預期，就打電話罵督導主管，還把主管降職到副主管。

該文也指控俞大㵢因為官邸服務不夠周到，曾在辦公室大罵外交文官，並指控俞的夫人在官邸「羞辱式」換過至少20名清潔工，以及5名服務她的外交人員。

其實，該名爆料者的貼文已經不是頭一回，去年先是在臉書上發文，但不久即撤回，這次則選在threads上發文，不過，該文目前也已經被刪除。

國民黨立委徐巧芯 昨天表示，俞已經是第二次爆發相關爭議事件，早就要求俞大㵢返國說明，民進黨政府及立委卻左擋右擋，如今再爆霸凌，那是該跟人民說清楚，政府不能以在美執行任務為由，就可以不乾淨、不清楚，應該認真查辦，還給人民公道及說法。

對於外傳俞大㵢與吳釗燮是好友，所以才不會被換掉一事，徐巧芯回應，俞大㵢與吳釗燮確實相當好，大家也都傳吳釗燮跟外交部長林佳龍是否有些矛盾存在，但無論民進黨政府內要怎麼派系鬥爭，都不應該在公務上發生不清白，甚至讓大家覺得濫用的情況，或是發生霸凌現象；更不能因為有特殊關係，就不用被懲處。

駐美代表處尚未回應此事。外交部回應表示，一向重視營造安全、尊重及友善的職場環境，對於涉及職場不當對待、管理方式或內部互動等情形，均設有多元且具保密性之申訴及反映管道，並持續要求各駐外館處首長落實妥善管理及領導責任。

外交部指出，針對外界關切之相關情形，外交部將持續掌握並視個案情形加以瞭解；如有具體事證，均可循相關機制提出，並將依規定審慎處理。