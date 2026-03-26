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蔡正元發監 柯文哲被判重刑仍深夜探視送暖

記者劉懿萱／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲昨因京華城案一審遭重判17年，但昨天深夜也去探視今因三中案將發監執行的前國民黨立委蔡正元。(圖取自張啟楷臉書)
民眾黨前主席柯文哲昨因京華城案一審遭重判17年，但昨天深夜也去探視今因三中案將發監執行的前國民黨立委蔡正元。(圖取自張啟楷臉書)

民眾黨前主席柯文哲昨(26)因京華城案一審遭重判17年，前國民黨立委蔡正元則因涉「三中案」，遭判刑3年6個月今日發監執行。前民眾黨立委張啟楷透露，柯文哲昨遭判重刑後，深夜還與他去蔡正元家中探視；蔡正元則透露，柯文哲始終不解司法的檢察和審判怎麼會距離常識這麼遠，他則笑柯文哲，是誤闖叢林的白兔醫生。

柯文哲因京華城案遭重判17年後，痛斥京華城案是政治操作下的一場司法表演，他情緒激動點名賴清德總統，強調「我絕對不會投降的！也絕對不會屈服！」蔡正元則表示，他今日是走進綠營布置的黑牢，他會以燦爛的笑容，迎接一切政敵的打壓，希望大家能一起努力，讓藍白合再執政一次，這是他最後一個政治心願。

張啟楷昨深夜在臉書貼文表示，最感傷、悲痛的一刻，下午柯文哲主席被重判、蔡正元兄明天入監。

張啟楷透露，26日晚上他和柯文哲探視蔡正元，柯文哲說，他們來謝謝蔡正元對他嘉義市長選舉幫那麼多忙。蔡正元則說，「黑暗時刻，我們需要勇氣和努力，你一定要嬴，嘉義市很重要。」張啟楷也說，三人聊到快深夜了，他和柯文哲才趕快告退，讓蔡正元多陪陪太太和女兒。

蔡正元受訪時則表示，柯文哲堅持要來，原本今天早上要送他，但擔心自己會哽咽，說不好話，又會被大做文章，才會臨時在昨天晚上去他家中探視。

蔡正元也說，柯文哲蠻開朗的，說自己因為奇怪的210萬元(台幣，下同)政治現金被判13年貪汙罪，也說蔡正元則因侵占自己的錢被判3年6個月。

蔡正元也透露，柯文哲始終不解司法的檢察和審判怎麼會距離常識這麼遠；他則對柯文哲說，「你比較慘！」還笑柯文哲，是誤闖叢林的白兔醫生。

柯文哲 賴清德 民眾黨

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