高金素梅、傅崐萁、顏寬恒、黃國昌… 檢調磨刀霍霍 政壇人人自危

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案昨一審遭判重判17年，有在野黨立委質疑，檢調磨刀霍霍，目的就是在選舉年劍指站在民進黨對立面的政治人物。(聯合報系資料照片)

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案昨(26)一審遭判重判17年、褫奪公權6年，也讓其他也捲入官司的立委、政治人物人人自危。有在野黨立委質疑，檢調磨刀霍霍，目的就是在選舉年劍指站在民進黨對立面的政治人物。

台北地檢署指揮調查局國家安全維護站於今年農曆年前，以涉嫌詐領助理費、補助款及違反醫療器材管理法等事由，收網偵辦無黨籍立委高金素梅 ，約談花蓮縣、台東縣、屏東縣議員若干人等。檢調聲勢浩大，而北檢2月底複訊高金素梅後，依貪汙、詐欺等罪諭令100萬元(台幣，下同)交保、限制出境出海。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁 則因兩件炒股案，歷經20年方才先後論罪定讞，並於2020年5月入監服刑2年10個月。傅崐萁去年再度捲入官司，因2024年從中國大陸提供修容組等競選小物給藍委，遭控涉反滲透法等罪。

國民黨立委顏寬恒2022年立委補選，遭對手控涉入違建、占用國有地等，並輸掉立委補選。不過案件直到2023年宣布再次挑戰立委時，檢方以涉嫌竊佔國土、偽造文書及詐領助理費的貪汙罪名起訴。目前2審台中高分院依貪汙治罪條例，利用職務機會詐取財物罪判刑7年10月，其中偽造文書罪判6個月得易科罰金已定讞，併裁定顏寬恒限制出境、出海8個月，目前3審最高法院審理中。

民眾黨主席黃國昌 去年任職立委期間，在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎錄音檔，被告發涉偽造文書，3月初以被告身分出庭，目前北檢仍在偵辦中。