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法官3個月前命柯文哲出庭聽判「不到就拘提」 法界預言這結果

記者王聖藜／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。(聯合報系資料照片)
民眾黨前主席柯文哲。(聯合報系資料照片)

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信案，偵查118天、審判363天，柯前後羈押1年，他偵查、審判都否認犯罪；台北地方法院訂今(26)下午2時30分宣判，法官命柯應出庭聽判，若不出庭可以拘提。

全案共11名被告受審，除柯文哲，另有威京集團主席沈慶京、前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、市議員應曉薇、應女的顧問吳順民、柯辦前主任李文宗、前木可公關負責人李文娟、會計師端木正。

合議庭2025年12月24日對全部被告審結，命柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇依刑事訴訟法規定出庭聽判，若4人抗拒可依法拘提。

檢廉2024年8月30日對柯發動搜索，同年12月26日偵查終結移審，歷時118天；法院同日分案召開羈押庭，2025年12月24日辯論終結，歷時363天，案子審結後，柯本月9日遞狀聲請暫時解禁赴日本，檢辯「紙上訴訟」不再開庭，法官駁回聲請案。

法界觀察合議庭心證，從「裁定羈押禁見」、「命令到庭聆判」到「駁回解除限境」等處分及諭示，柯被判有罪機率不低；有人評價，合議庭組成法官量刑重，審判長審理重大金融案件甚至絕少出現無罪判決，「柯案」宣判前議論多。

檢方指控，柯與威京集團主席沈慶京達成期約，收受1710萬元(台幣，下同)賄款後，指示都發局將沈的陳情案送都委會研議，涉違背職務收賄、圖利，京華城容積率自百分之560暴增至672，圖利鼎越開發121億元，檢方也認為柯涉公益侵占、背信罪，起訴、論告都求刑28年6月。

檢察官主張柯文哲收賄的主要證據，是在柯家查扣的一只硬碟，指控柯於硬碟「工作簿」檔案記下沈行賄1500萬元；柯的律師否認Excel檔證據能力，聲請勘驗硬碟獲准，柯去年10月7日由被告轉證人接受檢方詰問，16次拒絕證言。

前立委黃珊珊二度作證，證詞對柯文哲有利，不過，台北市前副市長林欽榮、前都發局長林洲民、台北市議員苗博雅等人的證詞不利柯。柯的抗辯主軸為京華城陳情案「於主觀上沒有圖利犯意」，由都委會依法處理、研議，否認收受賄賂。

柯辦前主任李文宗。(聯合報系資料照片)
柯辦前主任李文宗。(聯合報系資料照片)

台北市議員應曉薇。(聯合報系資料照片)
台北市議員應曉薇。(聯合報系資料照片)

威京集團主席沈慶京。(聯合報系資料照片)
威京集團主席沈慶京。(聯合報系資料照片)

柯文哲

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