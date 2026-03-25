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馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

記者屈彥辰／台北即時報導
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馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。(記者黃義書／攝影)
馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。(記者黃義書／攝影)

前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，開鍘曾任馬英九基金會執行長的現任國民黨副主席蕭旭岑；蕭也指馬英九「很多事情都忘了」，為自保反擊。有藍委直言，看在藍營選民眼中「親痛仇快」也感到無奈；另有藍營人士指，馬英九基金會處理模式如「馬王鬥爭」翻版。

馬英九基金會內爆風波，媒體報導，金溥聰持馬英九委任書，出手整頓基金會內人事，當中被整頓掉的人事即蕭旭岑和王光慈，風波持續延燒。日前，國民黨主席鄭麗文直言，此事「始作俑者」是藍營、本來在馬英九身邊的人，長期對黨造成難以回復的傷害，這是他慣用風格；如果遇到怕事的黨主席，就會對蕭旭岑造成傷害，「但我不是，我一定會保護黨員和重要幹部」。

馬英九昨接受聯合報專訪表示，前幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。馬強調，「我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認」。

蕭旭岑今早說，其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，告知馬英九，也全然知情。之所以產生誤解，最關鍵是馬英久「都忘記了」，很遺憾事發到現在，馬英九完全不願聽他解釋。

面對馬英九、蕭旭岑間的風波，惡化成三方攻訐，有國民黨立委表示，馬英九基金會發生的「茶壺風暴」，看在藍營民眾眼中真的是「親痛仇快」，不要說民進黨見縫插針，連藍營民眾都非常無奈，他跑地方基層，藍營選民都搖頭嘆息「都什麼時候，怎麼還在內鬥？」、「打民進黨，都沒這麼用心！」這次事件關係到國民黨現任副主席蕭旭岑，連黨主席鄭麗文都跳下來參一腳，讓原本單純辦公室的宮鬥肥皂劇上綱到黨內路線之爭。

也有藍營人士說，馬英九基金會處理模式猶如「馬王鬥爭」、「張顯耀案」的翻版，完全沒有從過去經驗學到教訓；受到馬英九照顧的蕭旭岑，為了自保，公開談論前老闆的健康問題，是負面示範；鄭麗文跳出來批藏鏡人，這是忘記自己黨主席的身分，把自己當政論名嘴，提油救火。「從前總統、前國安會秘書長、現任副主席、現任黨主席，國民黨的大人們處理事情連大學生都不如。」

國民黨 馬英九 鄭麗文

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聲援蕭旭岑 鄭麗文：馬英九身邊幕僚 不惜傷害馬與國民黨

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