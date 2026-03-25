馬辦風波／「馬英九都忘了」 蕭旭岑控有心人挑撥釀誤解

國民黨副主席蕭旭岑被視為馬英九親信，但日前遭到馬英九基金會解職，蕭旭岑24日回應，直指馬英九很多事都忘記了。(本報資料照片)

馬英九 基金會鬧「家變」，中華民國前總統馬英九直指有財政紀律的問題。國民黨副主席蕭旭岑24日指出，今日之所以會產生這種誤解，最關鍵的原因是 ，「馬前總統忘記了很多事」，甚至還誤以為蕭、王兩人背著他，做了什麼不該做的事，所以才會被有心人趁機介入，從中挑撥、操弄得逞。

蕭旭岑在臉書貼文指出，這整件事最大的癥結，就是他們任職基金會期間，雖然所有事情都有向馬前總統報告，也都是按照他的指示處理，馬前總統當然全然知情，過去八年來基金會運作都是如此，根本不可能有「背信」的可能。

指任職薪水 馬親口承諾

蕭旭岑表示，他在政壇一向清清白白，從任職總統府以來，他從未經手過錢，有何財政紀律問題？任職基金會期間，所有事情都有向馬英九報告，也都是按照馬指示處理，馬當然全都知情。

蕭旭岑說，今日之所以會產生這種誤解，最大關鍵是馬前總統「都忘記了」，甚至還誤以為他們背著他，做了些什麼不該做的事，所以才會出現被有心人趁機介入，從中挑撥、操弄得逞。

近日台灣政壇關於馬英九失智的耳語頗多。對於外界針對健康的質疑，馬英九24日接受本報系聯合報專訪表示，沒有太大問題。

蕭旭岑表示，很遺憾走到要極力避免的這一步，也要對於馬家人在內，所有愛護並希望保護馬總統的人說抱歉，「我真的已經盡力了，也兌現了對馬家一定保護馬前總統到最後一刻的承諾；所有責任，應該要由擅長隱身背後、潑髒水耍陰招的操弄者承擔」。

他舉例，去年12月24日基金會開董事會、同意王光慈升任執行長，也有會議記錄可查、過程中有董事發言肯定王的表現，馬前總統還高興地說「這代表我有識人之明」，在場董事都有聽到；未料，現在卻傳出馬稱不知王光慈升職案。

蕭說，還有他的薪水，任職時馬親口承諾給他「不低於在總統府職務的薪水」，多年來他就是領這份薪水，但現在也忘了，甚至任由外部人士指控他們「自肥」。

蕭旭岑說，他擔任國民黨副主席是義務職，當初請辭基金會執行長，繼續擔任首席執行長，一切都是經由董事會與馬英九的同意；請董事會能深入了解，還他公道。

對於馬英九指他和王光慈常結伴到中國大陸訪問，接觸很多台商，蕭旭岑說，這根本是誤解，他跟王光慈有同時、有分別帶學生團去大陸進行兩岸青年交流，根本和見台商無關，馬若有疑慮，卻從來沒有找他們說明，僅憑沒來由的主觀認知，加上有心人的煽風操弄就提出指控，對基金會所有同仁並不公平。他表示，為了捍衛個人清白，他必須講該講的話，相信最終會還他清白。

涉個人清白 反控操弄者

此外，對鏡週刊報導此事是由國安會前秘書長金溥聰奉命主導的權力重整，蕭表示，若針對他個人操守繼續抹黑或不實指控，他一定捍衛到底。

對於所有指控，王光慈暫未回應。

蕭旭岑表示，由於事態發展已涉及個人清白，他已退無可退、讓無可讓，只能把話講清楚、說明白。所有責任應該要由擅長隱身背後，潑髒水、耍陰招的操弄者承擔。

蕭旭岑指事情最大癥結在於馬前總統很多事都忘了，例如，去年11月他受邀出任國民黨副主席，12月24日基金會開董事會，同意由王光慈升任執行長，這有會議記錄可查、過程中有董事發言肯定王的表現，馬前總統還高興地說，「這代表我有識人之明」，在場董事都有聽到。未料，現在卻傳出馬前總統說王光慈升職案他不知情。還有他的薪水問題，2019年馬前總統在他擔任基金會執行長時曾親口承諾，給我「不低於在總統府職務的薪水」，多年來我就是領這份薪水，但現在似乎也忘記了，甚至任由外部人士指控他們「自肥」。

對於馬遺忘 無奈也難過

蕭旭岑說，很讓人遺憾的是，馬前總統若有疑慮，卻從來沒有找我們來說明，僅憑沒來由的主觀認知，加上有心人的煽風操弄就提出指控，這對包括他們在內，專注執行兩岸青年交流任務的基金會所有同仁並不公平。尤其他要強調的是，每次帶學生團到中國大陸，行前都有向馬前總統報告，還會奉他指示向對方表達問候。但如今遺憾的是，「您似乎也都忘了」。他還說，像這樣的例子還有不少，很多事情我們都有報告，並請示處理方向，也都經過馬前總統同意，「只不過他就是忘記了，我知道馬前總統的心痛是真的，但這個心痛卻是因為他的遺忘與誤解，讓我很無奈也很難過。」

蕭旭岑說，他仍相信馬總統是愛護他們的，依舊相信長期追隨的馬總統的風格與原則，就如同當年他們認識的那個馬英九，只是現在他卻忘了諸多往事的細節，以為他們都沒報告，甚至還受人誤導。所謂違反財政紀律與背信等罪名，都是出於莫須有的不實指控。如今為了捍衛個人清白，他必須講他該講的話，也相信整件事到最終會還我清白。

蕭旭岑也呼籲藍營，人事更迭去留雖不重要，但不能讓有心人士，破壞馬英九基金會以及馬前總統一生的努力，更不能容許有人利用馬前總統忘記了很多事，趁機挾著個人私怨大搞鬥爭，牽連傷害整個國民黨，甚至毀滅正當的兩岸交流。