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不反核？也想騙神明？ 藍翻出3綠委昔日連署案酸蘇巧慧

記者林麗玉／台北23日電
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民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）22日出席五股集福宮福德爺重建上梁大典。（記者張策／攝影）
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）22日出席五股集福宮福德爺重建上梁大典。（記者張策／攝影）

賴清德總統宣布核二、三具重啟條件，月底將送核安會審查。對於「非核家園」轉彎，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨說，「從沒反對未來如有核能安全、又能解決核廢料的新核能技術」。國民黨青年部前主任陳冠安找出2016年蘇的連署提案質疑說，「不反核？也想騙神明？」

陳冠安說，2016年，由立委何欣純提案、蘇巧慧、周春米等人連署的「非核家園推動法草案」，開宗明義就說「我國人口稠密，地處環太平洋地震帶，且天然災害頻繁，非核家園既為吾人追求之目標」。

陳說，結果9年過去，台灣被民進黨搞到真的變成非核家園後，這一幫現在要選地方首長的綠營政客，能告訴大家，我國人口不稠密了嗎？台灣移出環太平洋地震帶了嗎？天然災害變少了嗎？如果答案都是否定的，「我就想請問何欣純、蘇巧慧和周春米，為何你們不再追求非核家園了？為何縱容賴清德返核？」

台中、新北和屏東恰好是與能源發展息息相關的地方，陳冠安說，如今賴清德一聲令下廢掉民進黨神主牌，三位綠委今年要選舉，截至目前為止，都還沒在社群上公開表態到底支持還反對？是都不願跟選民交代議題立場了嗎？

陳說，更搞笑的是，蘇巧慧今天受訪時聲稱民進黨從未反對具備安全保障且能解決核廢料的新核能技術，但必須嚴格遵守核能安全、核廢有解、社會共識等三項原則。但2018年，蘇委員質詢賴清德院長時可不是這樣說的欸。當時蘇巧慧直接說，「我認為我們的核能在台灣是不可行的」。

陳說，當時蘇巧慧的不可行原因是「台灣地理環境和人口分布就讓我們先天的無法使用這項能源；現在既有的核電廠都已經超過 30 年，已經到了比較老舊的階段」。當年直接說核能不可行，如今改口說從未反對新核能。這樣的誠信，不跟神明發誓一下，鬼才信你的嘴。

賴清德 民進黨

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