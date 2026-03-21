新北大巨蛋選址攻防 李四川：批評我的人大概連碰都沒碰過

國民黨新北市長參選人李四川今天到樹林參加樹林棋藝盃全國圍棋公開賽。(記者葉德正／攝影)

新北大巨蛋預計年中定址，國民黨新北市長參選人李四川 昨(21)說，新北大巨蛋若是設在交通方便、有大眾運輸的地方，就是較理想的地點，遭到民進黨議員戴瑋姍批「符合條件的只有板橋」。李四川今回擊，他蓋過小巨蛋，也完成大巨蛋，並操作過棒球賽事與演唱會，「批評我的人大概連碰都還沒有碰過啦」，從營運效益與疏散來看，他講的都是基本條件，侯友宜 市長也跟他說從澳洲 考察回來後，會提出相關意見，做最後決定。

李四川昨天受訪表示，新北大巨蛋目前正在選址作業中，從台北市大巨蛋的經驗，新北市大巨蛋若是設在交通比較方便、有大眾運輸的地方，就是較理想的選址地點；不過民進黨議員戴瑋姍說，李四川指的3個條件包含「遠離住宅區」、「在市區」、「有捷運、高鐵」，但目前潛在選址地點樹林與淡水根本沒有高鐵「可見得李四川顯然離開新北太久，根本還在用台北的思維，思考新北的市政」。

李四川今天回應，交通設施絕對是大巨蛋成功不會成為蚊子館的基本條件，她說有高鐵就一定在板橋，但高雄除了左營巨蛋，其他演唱會與賽事地點也都離高鐵相當遠。

李四川說，如果選在樹林，從高鐵板橋站坐火車到樹林，還有樹林機五周邊的捷運，都符合他昨天講的話；淡水雖然高鐵遠一點，但有輕軌。

李四川說，對方可能到現在為止，還不知道一個大巨蛋啟用時候該有的電費與所有開銷，其次是演唱會的疏散，要有很完備的交通設施才有辦法把三、四萬人或四、五萬人在短時間疏散。

對於樹林、淡水最後選擇何處，侯友宜是否有跟他討論過？李四川說，侯市長這兩年推動，包括專家評估與意見跟他幾乎差不多，現在侯市長還到澳洲考察，也告訴他看完以後回來會提供意見，去做最後的決定。