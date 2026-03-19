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輝達落腳有內幕 蔣萬安想寫回憶錄揭秘辛

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安19日出席「2026台北國際城市論壇」。（記者林麗玉／攝影）
台北市長蔣萬安19日出席「2026台北國際城市論壇」。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安19日出席「2026台北國際城市論壇」，蔣萬安論壇時，分享北市府上月與輝達正式簽約，蔣說，台北市要在2030年前打造全球十大AI城市之一，並透露今年正式與輝達簽約，過程中有很多背後內幕，他則賣關子說，以後可以在回憶錄中揭秘，但現在自己還沒要退休。

蔣萬安在論壇中，也以台灣的早餐來比喻，向在場貴賓推薦「要記得喝一杯豆漿、吃一個蛋餅，還有小龍包」，表示台北市絕對會滿足全球對於各項創新突破的渴望，包括台北市首創全國訂定人工智慧作業指引、也一定會全力打造AI生態系。

蔣也提到，輝達選擇落腳台北市，之所以台北市吸引NVIDIA落腳的這個歷程碑有三大重大意義，第一，代表台北市能具有磁吸效應，輝達的佈局可以為台北打造AI生態系；第二，台北市成為國際AI重鎮，包括每年的電腦展等；第三，輝達落腳，也代表全球AI龍頭企業對台北市的信任、安全、韌性、及看好未來前瞻性。

蔣萬安也最後也提到，他認為科技的目標，是要服務廣大市民，還有就是「救人命」，他舉去年10月，台北市有一個例子，一名美國旅客爬象山時突然心臟不舒服需要急救，當時叫來的救護車透過AI一路開綠燈幫病患送醫，緊急救回一命，這位美國旅客要離台前，還在救護車上簽名，蔣說，台北市的AI不是冷冰冰，而是有溫度的科技。

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