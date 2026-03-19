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韓國瑜背房貸1865萬 「賣菜郎」等2項商標無法估價

記者蔡晉宇／台北19日電
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立法院長韓國瑜財產申報背房貸1865萬元台幣。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜財產申報背房貸1865萬元台幣。（本報資料照片）

監察院今天公布立法院長韓國瑜最新財產申報資料，與妻子李佳芬共申報存款837萬餘元（台幣，下同）、房貸則有1865萬餘元，另申報商標「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」，皆無法估價。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣等人財產申報。韓國瑜與妻子李佳芬共申報5筆位在雲林縣的土地，有1筆在2022年5月購買的建物，取得價額為1680萬元。另有2輛汽車、存款837萬餘元，以及有價證券總價額714萬餘元。

韓國瑜在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」的欄位中，也申報2筆商標「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」，價額都申報1千元，並備註經濟價值無法估算。李佳芬另申報兩筆房貸，分別為631萬餘元及1234萬餘元。

江啟臣與配偶共申報3筆位於台中的土地及3筆建物，並信託6筆土地及1筆建物；1輛汽車；存款1410萬餘元，有價證券總價額53萬餘元，債務203萬餘元為購置不動產；另有事業投資2959萬元。

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