我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

台南市長「妃龍大戰」民調 陳亭妃領先謝龍介23個百分點

記者張曼蘋╱台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委謝龍介(左)及民進黨立委陳亭妃(右)兩人過去已對戰五次，今年底台南市長選戰將再戰第六次。(本報資料照片)
國民黨立委謝龍介(左)及民進黨立委陳亭妃(右)兩人過去已對戰五次，今年底台南市長選戰將再戰第六次。(本報資料照片)

台南市長選戰開打，由民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，TVBS民調中心16日最新民調顯示，陳亭妃支持度高達53%，領先謝龍介的30%，差距達23個百分點；另上屆台南市長選舉投給黃偉哲者，有83%會投給陳亭妃，有8%會轉投謝龍介；而上次投給謝龍介者，有15%表示將轉支持陳亭妃。

民調顯示，有82%台南市民表示會去投票，其中57%一定會、25%可能會，有7%不一定，另外有10%表示不會去投票。而有投票意願的台南市民中，在藍綠對決情況下，民進黨陳亭妃支持度為53%，謝龍介的支持度為30%，雙方差距為23個百分點，另17%尚未決定支持對象。

交叉分析顯示，30歲至39歲市民支持陳亭妃的比率最高，為61%，明顯領先謝龍介的22%，18%未決定；20至29歲、40至49歲及60歲以上民眾，支持陳亭妃的比率在50%以上，支持謝龍介的比率在35%以下；50至59歲支持陳亭妃的比率最低，為46%，有39%支持謝龍介，是兩人差距最小的年齡層。

民調指出，上屆台南市長選舉投給黃偉哲的民眾，有83%會將票投給同黨的陳亭妃，只有8%會轉投謝龍介；而上次投給謝龍介的選民，則有79%會繼續支持謝龍介，但有15%表示將轉而支持陳亭妃。

至於候選人喜好度方面，有56%台南市民表示喜歡陳亭妃，只有15%表示不喜歡，另外29%沒有意見；謝龍介則有38%市民表示喜歡，35%表示不喜歡，28%未表示意見。整體而言，台南市民對陳亭妃的喜好度高於謝龍介，對謝龍介的看法較分歧。

此次調查是TVBS民意調查中心今年3月9日至12日晚間6時30分至10時調查，共接觸1207位20歲以上台南市民，其中拒訪為155位，拒訪率為12.8%，最後成功訪問有效樣本1052位，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分以內。

世報陪您半世紀

民進黨 國民黨

上一則

嗆「重送中選會落選名單」 卓榮泰隨後改口將提不同人選

下一則

想赴日參加長子畢典 柯文哲聲請暫解除境管遭駁回

延伸閱讀

民調：中國民眾傾向不對台動武 8成6挺加強文化交流

民調：中國民眾傾向不對台動武 8成6挺加強文化交流
史無前例 州長初選前民主黨持續發布民調

史無前例 州長初選前民主黨持續發布民調
盼4至6月間鄭習會 藍營主席：選情加分

盼4至6月間鄭習會 藍營主席：選情加分
中研院民調：台灣民眾普遍不認美國是講信用國家

中研院民調：台灣民眾普遍不認美國是講信用國家

熱門新聞

新竹王婦不滿三名女兒分配黃金時爭吵，一氣之下將房產贈與兒子，並為節稅改過戶給孫女。事後王婦反悔，控訴兒子以保管名義設局騙房，要求撤銷贈與。示意圖。(本報資料照片)

女兒為分黃金吵翻天…婦氣到把房送孫女 後悔撤銷仍敗訴

2026-03-15 02:14
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文並附上影片，當中有張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。（圖／取自高金素梅臉書）

高金素梅PO日軍血腥照 批賴清德冷血無知

2026-03-16 21:41
台灣前總統馬英九。（記者許正宏／攝影，資料照）

人事異動被指「斷尾求生」 馬英九基金會：子虛烏有

2026-03-17 10:20

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人