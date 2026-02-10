化解朝野僵局 賴清德邀五院新春茶敘 藍營：別玩兩面手法

我的頻道

台灣新聞組／台北10日電
總統府證實，賴總統邀五院院長於新春後茶敘。圖為去年1月，立法院長韓國瑜（左）率團出席美國總統川普就職典禮前，賴清德總統（右）邀請到總統府喝咖啡。（圖／總統府提供）
總統府證實，賴總統邀五院院長於新春後茶敘。圖為去年1月，立法院長韓國瑜（左）率團出席美國總統川普就職典禮前，賴清德總統（右）邀請到總統府喝咖啡。（圖／總統府提供）

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，立法院長韓國瑜透露，將在賴清德總統與五院院長新春茶敘時，當面提出建議。總統府昨天證實，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，時間仍待後續協調安排，並強調「政黨之間立場或有不同，但國家只有一個」。

韓國瑜前天透露，賴總統過年的時候可能會邀五院院長，他會正式向賴總統提議，是不是要考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對老百姓一點幫助都沒有。

總統府發言人郭雅慧證實，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

郭雅慧指出，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間的立場或有不同，但國家只有一個，賴總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

據了解，賴總統始終希望展開朝野對話，也藉由五院之間交換意見，解決國政難題；而自從去年12月「國政茶會」韓國瑜未參加後，過去一段時間，府方與韓國瑜方面仍持續保持聯繫，希望未來仍可以進行五院之間的國政討論。

知情人士指出，韓國瑜方面近日主動向府方表達，朝野若持續僵持，不利國家整體發展；是否請賴總統邀五院院長在年節期間，透過較為輕鬆的方式例如茶敘、新春拜年等方式自然互動、討論國政，但不要執著所謂的「院際協調」或「特定議題」。

據了解，府方也認同韓國瑜的想法，經過幾次與立法院方面聯繫，也給出幾個時間，而最後雙方都認為，農曆春節在即，五院代表的國政茶敘，應等到春節過後舉行較為適合。

對此，在野立委指出，期盼執政黨理性對話，解決拒編預算等根本問題，而非玩兩面手法。國民黨文傳會副主委尹乃菁昨天表示，化解朝野僵局就在賴總統的一念之間，只要賴總統聽取建言、放下執念，政局「馬上春暖花開」。

綠營立委則說，新的一年，期盼各院共好，互相尊重，而非彼此消抵，妨礙其他機關運作。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，會談最重要的是能使國家前進，當前最大困擾是總預算尚未審議，以及相關修法、立法造成各憲政機關運作困難，希望新的一年互相尊重、合作，而非互相消抵量能，若有歧見也要溝通對話。

韓國瑜 春節 賴清德

