黑白集／國民黨須認清 勝選才是硬道理

黑白集
國民黨主席鄭麗文。（記者曾原信／攝影）
2020年1月，剛贏得連任的蔡總統向英國BBC記者表示，中國必須面對現實，須向台灣表示尊重。言下之意是：北京不能再期待政黨輪替，接下來4年須與她領導的政府打交道。但北京無意服軟，對台的外交打壓與灰色地帶的武力威脅，愈逼愈緊。

蔡英文當初的自信顯然過頭，但她的話則對了一半：若沒有實力為後盾，無法期待別人的重視，自然也難以達成什麼突破。

回看近日的國民黨：國共恢復智庫層級交流，主席鄭麗文強調將有訪陸之行；但在輿論市場上，卻未聞慶祝行情。反倒是年底選舉，多個縣市提名爭議愈演愈烈，遲遲不見黨中央積極解決，導致原有氣勢流失。大罷免後灰頭土臉的民進黨，得以藉機大拋紅帽子，爭取反彈空間。

多數民眾當然期待兩岸敵意和緩，勿再操弄彼此仇恨，避免陷入持續惡化的螺旋。但對藍營而言，要達到這個目的，關鍵是贏得今年與後年的兩次大選。尤其年底選舉，一旦鎩羽，必將離目標愈來愈遠。北京若因此認定，台灣內部拒絕反中、仇中的力量已弱到不可能執政，又怎能期待它釋出善意或利多？甚至可能導出結論，訴諸武力才是唯一途徑。

朝野兩大黨，綠營得要戒掉大頭病，搞清自己幾斤幾兩；藍營則必須認清「實力才是一切」，無法勝選，其他都是窮開心。（轉載自聯合報）

罷免 國民黨 蔡英文

遭人指使？台中17歲少年掃射茶行20多槍 投案異常冷靜

預算遲未編列…2000退休警消告賴政府喊「賴帳、還錢」

