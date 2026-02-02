「開箱彰化白宮」…議長1原因合作網紅 遭疑斷胞姊縣長路

彰化縣議會議長謝典霖與網紅拍片，開箱位在彰化溪州、占地約700坪的謝家豪宅，當地稱「白宮」，引發外界關注。(記者黃仲裕／攝影)

彰化縣議會議長謝典霖與網紅合拍影片，曝光位在溪州、占地約700坪的謝家豪宅，引來網友質疑炫富。謝典霖指出，此舉是希望消除外界質疑，也藉此拉抬網路聲量，地方解讀是為連任議長鋪路，也形同要斷其立委姊姊謝衣鳯參選縣長之路；而其胞姊、國民黨 立委謝衣鳯則指出，開箱純屬弟弟個人行為，她堅定爭取參選彰化縣長，一直沒變過。

謝典霖與網紅「億百豪森」開箱影片，屋內設有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃及視聽室等設施。進門即可見一大間酒櫃，謝典林估計可存放300至400瓶名酒；三樓挑高設計的籃球場，空間可延伸至四樓，謝典林說設球場是為了兒子。

影片中，謝典霖也解釋說，彰化的土地其實不貴，這棟如果在台北，大概就一般人的家庭；相關說法曝光後，引來網友批評。對於外界評論，謝典霖指出，每逢選舉期間，謝家位於溪州的住宅「白宮 」都成為被攻擊目標，這次乾脆主動攤在陽光下，讓外界知道「白宮裡面到底長什麼樣子」。謝典霖也坦言正要爭取議長連任，希望藉由影片順勢拉高網路聲量。

謝典霖說，家裡有自己的事業，並非靠政治賺錢，「想藉由影片來說是合法取得」。他強調說，因為土地相較便宜，土地加上房子建材，房子蓋起約4000萬到5000萬元台幣，這種價格的房子在台中、台北都算不上是豪宅。

另據台北中國時報報導，地方盛傳彰化縣副議長許原龍將與議員黃正盛搭檔角逐下屆正副議長，且與謝家父執輩協調「謝家不能縣長、議長都要」，以支持謝衣鳯選縣長交換謝家挺他們選正副議長。如今謝典霖要拚議長連任，地方又傳出等於打破默契，「要斷姊姊選縣長之路！」

許原龍昨說，不評論謝典霖拚連任議長或開箱豪宅提高網路聲量等作法，現階段他努力的目標是做好選民服務。

近來從早到晚跑基層的謝衣鳯認為，謝典霖個人行為跟她選縣長沒有關聯性，「他必須對自己的行為負責。」對於胞弟解釋開箱豪宅，她說，「這個東西是他的說法，我們經營政治的方式本來就不一樣。」她一直努力爭取國民黨提名參選縣長，沒有改變。