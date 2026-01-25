藍營台中市長人選協調無果 江啟臣、楊瓊瓔齊聲：民調會參考

山邊媽祖24日上午在台中南屯萬和宮起駕，立法院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左二）同框致詞，表情微妙。（記者陳敬丰／攝影）

爭取國民黨 台中市長提名的立法院副院長江啟臣 及立委楊瓊瓔，昨天分別到市場拜票、發春聯外， 也共同參與苗栗山邊媽祖宮從萬和宮起駕、上香儀式，對於近期的民調 看法，都表示「會參考」。

民進黨提名的市長參選人何欣純，對於民調顯示年輕人支持度大幅增加，她昨天強調「對手是誰？不是重點」，感謝年輕人看到她的努力，她會提出年輕人期待的政策。

楊瓊瓔、江啟臣對於爭取市長提名都不退讓，從地方跑攤、市政行程到看板大戰互別苗頭，國民黨中央今年1月16日協調，江希望1月底前決定，楊期盼黨內初選，協調無果，也讓雙方陣營火氣日益上升，基層跑得更勤。

江啟臣近日到豐原、清水、北屯、南屯各區市場發放春聯，楊瓊瓔也瞄準北屯、北區、西屯、東區、南屯多區市場懇託，為第二次協調備足籌碼；他們昨上午8時也都現身南屯萬和宮，為山邊媽祖起駕進香祝禱，各自致詞時，難得並肩同框，不過神色相當微妙，沒有多餘互動。

江致詞表示，感受到山邊媽祖帶來新年快樂，相信媽祖來台中會帶來好福氣；楊致詞說，山邊媽祖代表苗栗與台中共同發展，要誠心誠意接待媽祖。

針對TVBS近日發布的最新民調，江啟臣支持度54%，楊瓊瓔20%，落差相當大。江受訪表示，所有民調都會認真參考，不同媒體有不同的調查，但無論如何，擔任民意代表或準備參加選舉，都要把民調納入依據調整，他會用行動、服務爭取民眾支持，這才是最扎實的。

楊瓊瓔也回應表示，尊重每一分民調，數字對她來說是提醒也是鼓勵，選舉不是一兩天的事，會繼續努力，支持用公平、公開、透明的初選機制選出最強候選人；她也保證，不管誰出線，自己都會全力以赴，絕不會搞分裂。