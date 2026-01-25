我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

藍營台中市長人選協調無果 江啟臣、楊瓊瓔齊聲：民調會參考

記者陳敬丰、趙容萱、黑中亮／台中25日電
山邊媽祖24日上午在台中南屯萬和宮起駕，立法院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左二）同框致詞，表情微妙。（記者陳敬丰／攝影）
山邊媽祖24日上午在台中南屯萬和宮起駕，立法院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左二）同框致詞，表情微妙。（記者陳敬丰／攝影）

爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，昨天分別到市場拜票、發春聯外， 也共同參與苗栗山邊媽祖宮從萬和宮起駕、上香儀式，對於近期的民調看法，都表示「會參考」。

民進黨提名的市長參選人何欣純，對於民調顯示年輕人支持度大幅增加，她昨天強調「對手是誰？不是重點」，感謝年輕人看到她的努力，她會提出年輕人期待的政策。

楊瓊瓔、江啟臣對於爭取市長提名都不退讓，從地方跑攤、市政行程到看板大戰互別苗頭，國民黨中央今年1月16日協調，江希望1月底前決定，楊期盼黨內初選，協調無果，也讓雙方陣營火氣日益上升，基層跑得更勤。

江啟臣近日到豐原、清水、北屯、南屯各區市場發放春聯，楊瓊瓔也瞄準北屯、北區、西屯、東區、南屯多區市場懇託，為第二次協調備足籌碼；他們昨上午8時也都現身南屯萬和宮，為山邊媽祖起駕進香祝禱，各自致詞時，難得並肩同框，不過神色相當微妙，沒有多餘互動。

江致詞表示，感受到山邊媽祖帶來新年快樂，相信媽祖來台中會帶來好福氣；楊致詞說，山邊媽祖代表苗栗與台中共同發展，要誠心誠意接待媽祖。

針對TVBS近日發布的最新民調，江啟臣支持度54%，楊瓊瓔20%，落差相當大。江受訪表示，所有民調都會認真參考，不同媒體有不同的調查，但無論如何，擔任民意代表或準備參加選舉，都要把民調納入依據調整，他會用行動、服務爭取民眾支持，這才是最扎實的。

楊瓊瓔也回應表示，尊重每一分民調，數字對她來說是提醒也是鼓勵，選舉不是一兩天的事，會繼續努力，支持用公平、公開、透明的初選機制選出最強候選人；她也保證，不管誰出線，自己都會全力以赴，絕不會搞分裂。

民調 江啟臣 國民黨

上一則

全台營養午餐剩食日逾500公噸 1年倒掉24億元

下一則

統一發票獎金少發86億？藍委：別沒收人民小確幸

延伸閱讀

年輕人盼跌 屋主盼莫貶 房價政策兩難

年輕人盼跌 屋主盼莫貶 房價政策兩難
國民黨台中市長姊弟之爭 楊瓊瓔為何不退？他分析2大原因

國民黨台中市長姊弟之爭 楊瓊瓔為何不退？他分析2大原因
藍縣市長提名 江啟臣楊瓊瓔相持不下 盧秀燕挨批沒幫忙

藍縣市長提名 江啟臣楊瓊瓔相持不下 盧秀燕挨批沒幫忙
新聞評論／提名協調屢觸礁 老大的國民黨又回來了？

新聞評論／提名協調屢觸礁 老大的國民黨又回來了？

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅