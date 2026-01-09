台灣之盾已成立專案辦公室 結合AI融為各式武器擊殺網

我的頻道

記者李人岳／台北9日電
賴清德總統提出要建構「台灣之盾」，已成立專案辦公室。（記者胡經周／攝影）
賴清德總統提出要建構「台灣之盾」的多層防禦系統，國防部也規畫提出1.25兆元特別軍購預算，其中主要項目與「台灣之盾」相關，國防部長顧立雄昨日證實，國防部針對「台灣之盾」已成立專案辦公室，規畫用自動化系統結合ＡＩ技術，連結各式雷達，融為各式武器的擊殺網。

國民黨立委陳永康昨日在立院外交國防委員會質詢時詢問，未來負責台灣之盾聯合系統的整合合約是哪一個單位？有設定目標、方法、手段、預期、現況嗎？陳永康指出，軍購特別預算1.25億元。美方已經公布了軍售達到3500億，那還剩下9000億，其中究竟有多少是軍售尚未公布？還有其他的就是直接商售，他估計9000億中可能有一半以上、甚至到70%可能是商售。

他提醒，這次台灣提出「台灣之盾」，美國的廠商也有跟中科院在不同案子上簽了ＭＯＵ。如果ＩＢＣＳ（整合戰鬥指揮系統）是軍售，就不包括計算範圍內。如果商售就可以談計算，跟台灣在界面整合上比較有效。

陳永康說，ＩＢＣＳ幫美國陸軍整合所有地面的防空火力，但是國軍的防空是由空軍主導，所以ＩＢＣＳ可能是空軍來做最佳的界面。陳永康並提醒，不管空軍的「寰展」、海軍的「聯成」，或陸軍的「銳指」，原來都是「訊安」系統，未來的「台灣之盾」都應整合進去。

顧立雄回應，肯定陳永康對於去中心化指管的目標、方法、手段等建議；他指出，「台灣之盾」已經有成立一個專案辦公室，目標就是要整合現有自製、外製以及未來可能取得的部分，規畫用自動化的Ｃ４ＩＳＲ（通情資指管監偵）系統，結合ＡＩ技術來鏈結各種雷達與各式武器的擊殺網，建構一個全方位、多層次的整合式整體飛彈防禦系統，未來整體規畫能公開時，會再向外界報告。

國防部 軍售 賴清德

