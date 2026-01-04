綠委提修兩岸條例 中：以反分裂法痛擊

我的頻道

台灣新聞組／台北5日電
民進黨立委林宜瑾等連署提案修正「兩岸人民關係條例」，擬改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼。國民黨主席鄭麗文昨表示，賴清德總統的子弟兵提出藐視憲法、挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴清德會怎麼處理。

儘管林宜瑾提案近來受到在野大力抨擊，但據了解，林仍會維持原提案。民進黨立委蔡易餘過去也曾提案刪除「兩岸關係條例」中「國家統一」字眼，引發軒然大波，最終撤案收場。昨天被問到現在修法是否為適合時機點？蔡易餘說，應讓提案委員判斷。

鄭麗文昨受訪批評「可悲」，指台獨已經淪為台灣政客的政治遮羞布，林宜瑾是已向檢調認罪、承認詐領助理費，是個十足的貪汙犯，民進黨長年執政的台南，嫡系子弟兵一再出現嚴重的貪腐問題，賴清德卻不聞不問。中廣前董事長趙少康質疑賴系人馬在打什麼主意？是要幫助美國軍火商發兩岸戰爭財？

大陸國台辦發言人陳斌華昨天回應，這是赤裸裸推動「法理台獨」，破壞台海地區和平穩定，大陸將依「反分裂國家法」，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

陳斌華在記者會上表示，該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實，妄圖改變「世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國」的台海現狀，推動「法理台獨」，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定，性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。

陳斌華強調，台獨意味著戰爭，是死路、是絕路。大陸有充分信心和足夠能力粉碎任何形式的法理台獨圖謀，絕不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式「把台灣從中國分裂出去」。

賴清德 民進黨 鄭麗文

