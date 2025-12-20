新聞眼／彈劾總統門檻雖高 網路連署迅速炸開 綠營須解讀2數字

我的頻道

藍白立委提案彈劾賴清德總統（圖），總統府發言人氣定神閒回應「任何只要合乎憲政體制，我們都給予尊重」。（本報資料照片）
立法院司法及法制委員會前天建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白立委昨也提案彈劾賴清德總統。綠營看起來老神在在，最大原因是彈劾總統門檻極高，除了要全體立委三分之二決議通過外，還得至少九名大法官同意。現實條件看來，藍白衝不過這兩個門檻，難怪總統府發言人氣定神閒回應「任何只要合乎憲政體制，我們都給予尊重」。

但有兩個數字會說話，綠營還是要正確解讀箇中意涵。台灣民意基金會公布最新民調顯示，有39%的民眾支持卓榮泰不副署、43%反對，意見嚴重分歧，但不支持者居多數；社會各界態度明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開，顯示大罷免風暴平息4個月後風雲再起，朝野全面對抗再次浮現。

如果綠營真的老神在在，其實也不必太在意藍白的動作有多大。但是藍白提出彈刻賴卓後，前天發動的網路連署迅速炸開，一天就累積兩百餘萬人，綠營側翼馬上跳出來吵嚷，指連署網站只要填姓名和信箱就可連署，沒有審核機制，隨便填上假資料也可以取得連署編號。其實這個連署平台只是鼓舞在野陣營士氣，並沒有法律效力；綠營側翼要說不在意，恐怕是自欺欺人的成分居多。

前立委邱毅也提出一個觀點讓綠營不自在，他指在野黨發動彈劾案，重要的是過程，只要彈劾成案，賴清德就有大苦頭吃了，在野黨可要求賴提交答辯書，在野黨也可要求賴到院答辯說明，可提供在野動員抗爭的能量。

其實，憲法增修條文規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，藍白的動作等於宣告賴清德彈劾案成案。根據立法院職權行使法，彈劾總統或副總統，審查時得邀請被彈劾人列席說明。換句話說，屆時賴是否會現身立法院說明將成為焦點。

這個「得」由立法院邀請被彈劾人列席說明，就大有文章，可能也是賴清德要面臨的課題。依立院生態來說，藍白鐵定不會放過賴清德來立院說明的機會，但形式上如何進行，朝野勢必一番角力。

賴清德日前才說願以合憲方式赴立法院進行國情報告；藍白也針對軍購特別條例要他到立院報告並接受質詢。如今彈劾案成案在即，賴清德若連彈劾都不願說明，又如何說服在野放行軍購條例？賴清德面臨的困境是空前的，但是誰造成的？答案已經很清楚了。

彈劾 賴清德 卓榮泰

