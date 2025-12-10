卓榮泰促速審總預算、軍購「其餘都可談」 在野批無恥

我的頻道

台灣新聞組／台北10日電
行政院長卓榮泰（左）9日出席全國商業總會座談會，商總理事長許舒博（右）表示工商團體願意承擔朝野溝通橋梁的角色。（記者許正宏／攝影）

立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰反稱沒有必須執行的壓力。面對僵局，卓榮泰昨表示，只要立院能針對明年度中央政府總預算案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案都好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，行政院沒有不能談的。

本報系聯合報報導，針對卓榮泰說法，國民黨立委賴士葆表示，只要追加給軍人加薪的預算，總預算案馬上可審；至於軍購特別條例部分，賴清德總統一定要來立法院國情報告。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，卓榮泰的選擇性執法，嚴重傷害台灣民主法治，如今還敢大言不慚談條件，簡直無恥至極；他批評卓榮泰率領的內閣團隊，如此無能不知檢討，現在還敢大放厥詞，難怪國家被賴清德搞得四分五裂。

至於卓榮泰稱拒絕執行違法財劃法，國民黨團書記長羅智強表示，卓榮泰不執行財劃法，「是毀憲亂政土皇帝嗎？」行政院對立法院通過法案提出覆議後，一旦被立院否決，行政院長只有接受或是辭職，卓榮泰八次覆議失敗，歷史上從來沒有自己踐踏行政院長尊嚴的院長，連深綠學者都看不下去，國民黨團將提出譴責案。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，國會多數如果不接受行政院，「請發動不信任投票」。

商總昨舉行「行政院長與商業領袖座談會」，卓榮泰會前受訪表示，立院目前最重要的工作是審查明年度的中央政府總預算與強化防衛韌性特別條例草案；他並批評立法院提出許多目前不應該耗費大量時間討論的議案，包括國籍法及陸配「六改四」等事項，這些都不是當前最迫切的議題。

對於朝野僵局，商總理事長許舒博表示，工商團體願意承擔溝通橋梁的角色，在合規合理的前提下請各理事長拜會各個黨團，促請朝野做出正確的決策。

