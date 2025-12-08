張善政：2028綠再選上 要回頭更難

桃園市長張善政接受專訪時，透露對台灣未來處境的憂心。（記者季相儒／攝影）

近年來兩岸關係引發全球關注，科技業出身、曾參選副總統的桃園市長張善政 接受本報系聯合報專訪表示，他格外憂心國際局勢，「如果2028綠營再選上，這條路走下去，未來要回頭就更難了」；「聰明的執政者應檢視自己的弱點，而不是跟著美國瞎起鬨買軍備」，他不反對軍購，但台灣不要當冤大頭，錢要花在刀口上。

對於2028該由藍營或藍白合推總統人選？張善政說「都可以，贏最重要」。

張善政擔任過行政院長，在藍營執政首長中，與中央互動屬理性溫和派，但面對兩岸局勢與國家發展，加上科技背景出身的他長久關注大陸經濟、科技產業變化，忍不住表達憂心。

張善政說，他不反對擴充軍備，但希望「把錢花在刀口上」，該交貨就要交貨不要拖延，確實履行採購的權利義務，「不要被當成冤大頭」；張不諱言，大家不敢說不要花錢買軍備，「一講就被戴帽子」，但難免認為這麼多錢花出去，未來子孫該如何還債？

兩岸緊張關係在賴政府上任不斷升溫，張善政指出，政府即便不想跟大陸改善關係，也要檢視自己最大的脆弱點，並加以補強；撇開政治議題，從產業角度看，對岸在人工智慧、電動車與自駕車 發展都居領先地位，對岸擁有如此強大的科技體、經濟體，台灣若堅持在政策上禁止，對消費者與相關供應鏈都不是好事。

他引輝達創辦人黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克對大陸科技發展的觀點，擔憂未來美國在AI 等科技技術可能被超越，「我替台灣未來十幾、二十年處境擔心。」張善政說，政府應及早因應，否則台灣經濟會受到衝擊，受苦的是台灣人民。

張善政直言，台灣最脆弱的是能源，未來發展AI、算力都需要電，不重啟核能，台灣未來產業發展的機會也會死，這是生死存亡的問題。

經濟部核定台電對於核二廠、核三廠重啟進行自主安全檢查，被視為賴政府能源政策轉彎。張善政說，核三廠有機會重啟是正面訊息，「但仍要觀察是否玩真的？如果玩假的，台灣會死，會死得很慘」。

在野陣營視2028為重要一役，如何看待藍白合？張善政兩度強調「贏最重要」，只要藍營推出有利的人，他都覺得OK。至於目前看誰最有贏面？張善政說，很多政治人物上上下下、起伏很難講，變化太快了。

在2028會扮演什麼角色？他笑說：「我會幫忙出點子，但如果不來問我，我就做我的市長。」